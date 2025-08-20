Palkittu politiikan aikakauslehti.
20.8.2025 05:00 ・ Päivitetty: 20.8.2025 05:40

HS-gallup: Kokoomuksen kannatuksessa notkahdus

LEHTIKUVA / MIKKO STIG
Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Pääministeripuolue kokoomuksen eduskuntavaalikannatus on notkahtanut 18,8 prosenttiin Helsingin Sanomien mielipidemittauksessa. Kokoomuksen kannatus putosi viime kuusta yhden prosenttiyksikön verran.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suosituin puolue on yhä oppositiopuolue SDP 25,2 prosentilla. Sen kannatus pysyi lähes samana heinäkuusta.

Toisen oppositiopuolueen keskustan kannatus nousi hieman 16,3 prosenttiin. Hallituspuolue perussuomalaisten kannatus koheni puolestaan 11 prosenttiin.

Myös oppositiossa olevien vasemmistoliiton ja vihreiden kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta. Vasemmistoliittoa kannattaa nyt 10 prosenttia vastaajista ja vihreitä 8,3 prosenttia.

KAHDEN muun hallituspuolueen RKP:n ja kristillisdemokraattien kannatuksessa oli pientä laskua. RKP:n kannatus tuoreessa mittauksessa on 4 prosenttia ja KD:n 3,2.

Verianin tekemään kyselyyn vastasi yli 3  000 täysi-ikäistä mannersuomalaista. Kysely toteutettiin internetpaneelissa aikavälillä heinäkuun puolestavälistä elokuun puoliväliin.

Kyselyn virhemarginaali on noin 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

