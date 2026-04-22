22.4.2026 05:14 ・ Päivitetty: 22.4.2026 05:14

HS-gallup: Kokoomus laskussa, vasemmistoliitto kohoaa

Valtioneuvoston kanslia / Katja Säilä
Kokoomuksen kannatuslaskusta on nyt tullut yllättävän pitkä trendi.

Kokoomuksen kannatus on alimmillaan viiteen vuoteen Helsingin Sanomien keskiviikkona julkaisemassa kannatusmittauksessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Keskiviikkona julkaistun kyselyn mukaan pääministeripuoluetta äänestäisi 17,6 prosenttia vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Vuoden takaisesta kokoomus on tullut alas 2,3 prosenttiyksikköä.

Sen sijaan muutos edelliskuun mittaukseen on prosenttiyksikön kymmenyksiä, ja se mahtuu virhemarginaaliin.

Suurin oppositiopuolue SDP on yhä suosituin 24,6 prosentin kannatuksella. SDP:n kannatuksessa on ollut talven jälkeen hienoista laskua, sillä marraskuussa se oli vielä 25,3 prosenttia.

Kolmanneksi suosituin puolue on keskusta, jonka kannatus on pysynyt 13,7 prosentissa.

Perussuomalaisten suosio, 13,3 prosenttia, pysyi lähes samana kuin viime kuussa.

VASEMMISTOLIITON nousutrendi jatkui ja kannatus on nyt 10,6 prosentissa.

Vihreiden kannatus ylitti yhdeksän prosenttiyksikön rajan nyt ensimmäistä kertaa sitten tammikuun 2023. Vihreitä kannatti 9,2 prosenttia vastaajista.

Tutkimusyhtiö Verian toteutti kyselyn maalis-huhtikuussa. Siihen vastasi yli 4 000 ihmistä internetpaneelissa. Virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

Huomasitko nämä?

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
22.4.2026
Arvio: Syvällinen vai lattea Finlandia-ehdokas? – Kirjauutuus voi sopia juuri sinulle
Lue lisää

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

