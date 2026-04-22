22.4.2026 05:14 ・ Päivitetty: 22.4.2026 05:14
HS-gallup: Kokoomus laskussa, vasemmistoliitto kohoaa
Kokoomuksen kannatus on alimmillaan viiteen vuoteen Helsingin Sanomien keskiviikkona julkaisemassa kannatusmittauksessa.
Keskiviikkona julkaistun kyselyn mukaan pääministeripuoluetta äänestäisi 17,6 prosenttia vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.
Vuoden takaisesta kokoomus on tullut alas 2,3 prosenttiyksikköä.
Sen sijaan muutos edelliskuun mittaukseen on prosenttiyksikön kymmenyksiä, ja se mahtuu virhemarginaaliin.
Suurin oppositiopuolue SDP on yhä suosituin 24,6 prosentin kannatuksella. SDP:n kannatuksessa on ollut talven jälkeen hienoista laskua, sillä marraskuussa se oli vielä 25,3 prosenttia.
Kolmanneksi suosituin puolue on keskusta, jonka kannatus on pysynyt 13,7 prosentissa.
Perussuomalaisten suosio, 13,3 prosenttia, pysyi lähes samana kuin viime kuussa.
VASEMMISTOLIITON nousutrendi jatkui ja kannatus on nyt 10,6 prosentissa.
Vihreiden kannatus ylitti yhdeksän prosenttiyksikön rajan nyt ensimmäistä kertaa sitten tammikuun 2023. Vihreitä kannatti 9,2 prosenttia vastaajista.
Tutkimusyhtiö Verian toteutti kyselyn maalis-huhtikuussa. Siihen vastasi yli 4 000 ihmistä internetpaneelissa. Virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.
