Orpo: ”Säästämisessä ei ole välivuotta” – Purra: ”Kansalaisilla ei syytä huoleen”

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus kokoontuu kautensa viimeiseen kehysriiheen vakavassa maailmantilanteessa. Muutenkin puhe oli tuttua: luvassa on lisää säästöjä eli leikkauksia, mutta kansalaisilla ei silti ole syytä huoleen. Susanna Luikku Demokraatti

Orpo listasi kuluneen vuoden ajalta talouden epävarmuutta lisäävistä asioista Yhdysvaltain Venezuelassa suorittaman vallanvaihdon, Trumpin Grönlantia koskevat vaatimukset ja kauppasodan uhkan EU:n ja Yhdysvaltain välillä. Viimeisimpänä käänteenä hän mainitsi ukrainalaisten droonien harhautumisen Suomeen.

– Kuvaa hyvin sitä toimintaympäristöä, jossa Suomi on, Orpo totesi aamulla Säätytalon aulassa.

Suomen julkinen talous on Orpon mukaan edelleen vaarallisesti alijäämäinen eikä hallitus ole saanut aikaan riittävää talouden kasvua ja työllisyyden kehittymistä.

– Meillä on niukka liikkumavara, ja säästöt tulevat jatkumaan.

Säästämisessä ei Orpon mukaan ole ”välivuotta”, minkä voi tulkita entisen menon jatkamiseksi tuloksista huolimatta.

Hallitus on tekemässä noin 700 miljoonan euron säästöt ensi vuoden budjettiin, lisäksi korvaavia säästöjä on määrä päättää riihessä noin 400 miljoonan edestä.

– Tavoitteena edelleen 10 miljardin sopeutukset, Orpo sanoi.

VALTIOVARAINMINISTERI Riikka Purran (ps.) mukaan ministeriön joulukuun alijäämäennustetta on jouduttu Iranin sodan vuoksi korjaamaan.

– Muun muassa talouden kasvulukuja on jouduttu selvästi reivaamaan alaspäin Lähi-idän ja Iranin kriisin, inflaatiopaineiden ja niin edelleen vuoksi. On selvä, että se näkyy julkisen talouden alijäämässä, Purra sanoi Säätytalolla.

Purran mukaan ”suomalaisilla ei kuitenkaan ole syytä huoleen”.

Tästä on todennäköisesti eriävä näkemys kaikissa niissä kodeissa, joissa kamppaillaan työttömyyden, sen uhan, konkurssin, riittämättömien tulojen tai ihan vain arjen menojen kanssa – sekä niillä työpaikoilla, joissa tehtävien hoitaminen on muuttunut selviytymistaisteluksi ja tulipalojen sammutteluksi loputtomien leikkausten, resurssien viemisen ja väen vähentämisen myötä.

YKSITTÄISISTÄ kysymyksistä esiin nousi muun muassa yrittäjien YEL-uudistus, jonka kustannuksiksi on laskettu 80 miljoonaa euroa sekä kristillisdemokraattien sen mahdollinen ”koplaaminen” haluamaansa opintotukimalliin, joka sisältäisi muun muassa huoltajakorotuksen.

Orpo ja Purra korostivat vastauksissaan edellisen YEL-uudistuksen epäonnistumista, sen saamaa laajaa kritiikkiä ja maksujen kohtuuttomuutta nimenomaan yksin- ja pienyrittäjien kannalta.

– Totta kai uudistuksella jokin hintalappu on, mutta tämä on kasvutoimi, jolla autetaan pienyrittäjiä selviämään ja kasvamaan, Orpo sanoi.

Kristillisten puheenjohtaja Sari Essayah ei suostunut kommentoimaan koplausväitteitä. Kaikki puheenjohtajat korostivat, että yksittäisistä kohteista ei vielä kerrota tarkemmin, koska ”mitään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu”.

