HS-gallup: Perussuomalaisten ja SDP:n ero on nyt noin kaksi prosenttiyksikköä

Pääministeripuolue SDP:n kannatus on laskenut alle 20 prosentin Helsingin Sanomien tuoreessa gallupissa. SDP:n kannatus laski edellisestä, maaliskuussa tehdystä mittauksesta 0,8 prosenttiyksikköä ja on nyt 19,7 prosenttia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Perussuomalaiset on edelleen suosituin puolue 21,6 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisten kannatus nousi 0,1 prosenttiyksikköä. Kolmanneksi suosituin puolue on kokoomus 16,2 prosentin kannatuksella. Kokoomuksen kannatus nousi 0,2 prosenttiyksikköä.

Hallituspuolueista SDP:n lisäksi myös keskustan ja RKP:n kannatus laskivat hieman. Keskustan kannatus on nyt 11,4 prosenttia ja RKP:n 4,3 prosenttia.

Hallituspuolueista vasemmistoliitto lisäsi kannatustaan 0,5 prosenttiyksikköä. Puolueen kannatus on nyt 7,8 prosenttia. Myös vihreät lisäsi kannatustaan. Vihreiden kannatus on nyt 10 prosenttia, ja kasvua on 0,2 prosenttiyksikköä.

HS:n gallupissa kysyttiin, mitä puoluetta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt.

Kantar TNS:n tekemään mittaukseen haastateltiin 2 462 ihmistä 15.3.–9.4. välisenä aikana. Kyselyn virhemarginaali on noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.