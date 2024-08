HS-gallup: SDP jatkaa suosituimpana puolueena – keskusta nousussa

SDP on Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa pitänyt kärkipaikkansa Suomen suosituimpana puolueena. Keskusta on kasvattanut kannatustaan.

Kannatusmittauksessa kolmen kärki on pysynyt samana viime mittauksesta. SDP:n kannatus on nyt 20,9 prosenttia, kokoomuksen 20,2 prosenttia ja perussuomalaisten 15 prosenttia. SDP:n kannatus on noussut hieman, kun taas kokoomuksen ja perussuomalaisten kannatus on laskenut edellisestä mittauksesta yhteensä 1,2 prosenttiyksikköä.

Eniten kannatustaan on kasvattanut keskusta, jonka kannatus on noussut viime kuun 11,8 prosentista 12,9 prosenttiin.

Vasemmistoliiton kannatus on nyt 10,1 prosenttia ja vihreiden 8 prosenttia.

RKP:n kannatus on 4,3 prosenttia ja kristillisdemokraattien 4,3 prosenttia. Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus Helsingin Sanomien mittauksessa on 43,7 prosenttia.

Verianin tekemässä tutkimuksessa haastateltiin reilut 2 500 ihmistä 15. heinäkuuta ja 16. elokuuta välisenä aikana. Virhemarginaali on noin 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.