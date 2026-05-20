HS-gallup: SDP:n johto kokoomukseen on 7 prosenttiyksikköä

HS:n mukaan vasemmistoliiton kannatus on ollut näin vahvaa viimeksi 1990-luvun puolivälissä, kun puolue oli vielä varsin nuori. Suurimmillaan puolueen kannatus oli lehden mittauksessa 11,9 prosenttia helmikuussa 1995.

Suosituimpana puolueena jatkaa SDP 24,3 prosentilla. Toisena tulee pääministeripuolue kokoomus 17,3 prosentin kannatuksella. Neljän kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset, joita kannattaa 13,6 ja 13,4 prosenttia vastaajista.

Muutokset kuukausi sitten tehtyyn edelliseen mittaukseen nähden ovat varsin pieniä.

HS:n mukaan tuloksissa jatkuvat samat trendit, jotka ovat näkyneet jo kuukausia. SDP:n kannatus on luisunut hitaasti alaspäin, kun taas vasemmistoliitto on vahvistunut. Kokoomuksen kannatus oli huhtikuussa alimmillaan viiteen vuoteen, ja nyt vajoaminen jatkui.