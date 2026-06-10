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Politiikka

10.6.2026 14:10 ・ Päivitetty: 10.6.2026 14:10

HS: Huippupesti ulkoministeriössä menossa Tuomas Tapiolle

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA

Ulkoministeriön valtiosihteeriksi on nousemassa ministeriön kansainvälisen kaupan osaston osastopäällikkönä toimiva Tuomas Tapio, kertoo Helsingin Sanomat. Kansliapäällikkönä toimiva valtiosihteeri on ulkoministeriön korkein virkamies.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tapio on nousemassa tehtävään Jukka Salovaaran seuraajaksi. Salovaara siirtyy Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen syyskuun alussa.

Ulkoministeriön palvelukseen vuonna 1997 tullut Tapio on koulutukseltaan kansainvälisen politiikan tohtori. Aiemmin urallaan hän on toiminut muun muassa Pariisissa OECD-suurlähettiläänä.

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