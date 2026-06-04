Politiikka
4.6.2026 12:23 ・ Päivitetty: 4.6.2026 13:02
HS: Investointien rahoitus valtion omaisuudella loppuu
Suuria julkisia investointeja ei voi enää ensi vaalikaudella rahoittaa myymällä valtion omaisuutta. Asia ilmenee Helsingin Sanomien (HS) haltuunsa saamasta, parlamentaarisen velkajarrutyöryhmän laatimasta yhteisymmärrysasiakirjasta.
Muutos tarkoittaa sitä, että uusi hallitus ei voisi enää myydä esimerkiksi valtion omistamia osakkeita puolustushankintoja tai väylä- ja raidehankkeita varten kuten aikaisempina vuosina on tehty, HS kirjoittaa.
HS:n mukaan syynä velkajarrutyöryhmän ratkaisulle ovat EU:n uudet taloussäännöt sekä Suomen joutuminen alijäämämenettelyyn. Asiakirjassa julkiset investoinnit lasketaan menoiksi, mutta valtion omaisuuden myyntiä ei lasketa tuloksi.
Jatkossa investoinnit tulisi siis rahoittaa menojen leikkauksilla tai veronkiristyksillä. EU:n rahoittamia hankkeita ei tarkastelussa kuitenkaan huomioida, joten Suomi voisi HS:n mukaan käyttää investointeihin varoja myös EU-rahastoista.
Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa 8-11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Eduskuntapuolueista ainoastaan vasemmistoliitto ei ole sitoutunut velkajarruun.
Uutista täydennetty klo 16.02.
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