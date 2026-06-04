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Politiikka

4.6.2026 12:23 ・ Päivitetty: 4.6.2026 13:02

HS: Investointien rahoitus valtion omaisuudella loppuu

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA

Suuria julkisia investointeja ei voi enää ensi vaalikaudella rahoittaa myymällä valtion omaisuutta. Asia ilmenee Helsingin Sanomien (HS) haltuunsa saamasta, parlamentaarisen velkajarrutyöryhmän laatimasta yhteisymmärrysasiakirjasta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Muutos tarkoittaa sitä, että uusi hallitus ei voisi enää myydä esimerkiksi valtion omistamia osakkeita puolustushankintoja tai väylä- ja raidehankkeita varten kuten aikaisempina vuosina on tehty, HS kirjoittaa.

HS:n mukaan syynä velkajarrutyöryhmän ratkaisulle ovat EU:n uudet taloussäännöt sekä Suomen joutuminen alijäämämenettelyyn. Asiakirjassa julkiset investoinnit lasketaan menoiksi, mutta valtion omaisuuden myyntiä ei lasketa tuloksi.

Jatkossa investoinnit tulisi siis rahoittaa menojen leikkauksilla tai veronkiristyksillä. EU:n rahoittamia hankkeita ei tarkastelussa kuitenkaan huomioida, joten Suomi voisi HS:n mukaan käyttää investointeihin varoja myös EU-rahastoista.

Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa 8-11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Eduskuntapuolueista ainoastaan vasemmistoliitto ei ole sitoutunut velkajarruun.

Uutista täydennetty klo 16.02.

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