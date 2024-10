HS kertoi Haaviston mahdollisuudesta saada huippupesti – nyt asiaa kommentoi pääministeri Orpo

Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että vihreiden kansanedustajan ja entisen ulkoministerin Pekka Haaviston nimi on noussut esiin spekulaatioissa seuraavaksi EU:n erityisedustajaksi hoitamaan Serbian ja Kosovon välistä vuoropuhelua ja muita Länsi-Balkanin alueellisia kysymyksiä. Johannes Ijäs Demokraatti

Lehden tietojen mukaan Suomi on halukas ajamaan Haavistoa tehtävään.

Demokraatti kysyi tänään eduskunnassa pääministeri Petteri Orpolta (kok.), onko hallitus ajamassa Haavistoa erityisedustajan tehtävään.

– Hänellähän on erityisen paljon osaamista nimenomaan rauhanvälittämisestä ja kansainvälisestä politiikasta kaikkineen. Jos hänellä on kiinnostusta ja tämäntyyppisiä tehtäviä on avoinna, hallitus suhtautuu hyvin myönteisesti ja on valmis auttamaan.

Kun Orpolta kysyy, onko Haaviston nimittäminen ollut jo agendalla tehtävään, pääministeri ei osaa ottaa kantaa juuri kyseiseen tehtävään.

– Mutta yleisellä tasolla on puhuttu, että hänen osaamistaan voidaan hyödyntää, jos hän on itse kiinnostanut.

Asia on Orpon mukaan ollut puheissa kansainvälisellä tasolla.

Kun Orpolle heittää, että Haavisto saataisiin nimityksellä pois Helsingin pormestaripelistä, hän toteaa, että “sitä en ole miettinyt”.

Vihreiden puoluejohto tiedetään elättelevän toiveita, että Haavisto lähtisi mukaan Helsingin pormestarikisaan. Haavisto ei ole itse asiaa kommentoinut.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoi Haaviston uranäkymiä lyhyesti eduskunnassa kyselytunnin jälkeen.

– Minä tuen Pekka Haavistoa kaikkiin kansainvälisiin tehtäviin, hän totesi.

Pekka Haavisto ei ole kommentoinut tilannetta Demokraatille.

Lisätty Elina Valtosen kommentti kello 17.33.