HS kertoi poliisin huolestuneen 100–150 vaarallisesti käyttäytyvästä nuoresta – nyt puhuu sisäministeri Ohisalo

Helsingin ydinkeskustassa sekä osassa pääkaupunkiseudun lähiöitä kokoontuu joukko vaarallisesti käyttäytyviä nuoria. Helsingin poliisi sekä useat muut viranomaiset ja jalkautuvaa työtä tekevät nuorisotyöntekijät ovat hyvin huolestuneita näistä 100–150 nuoresta, Helsingin Sanomat kertoi tänään.

Valtaosa 100–150 nuoren joukosta on ulkomaalaistaustaisia. He liikkuvat vaihtelevissa ryhmissä.

– Näistä nuorista intervention kohteena on varmasti ollut ihan jokainen. He ovat olleet nuorisorikostutkinnassa sekä lastensuojelussa, ylikomisario Jari Taponen sanoi lehdelle.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on kommentoinut Helsingin Sanomien uutista Twitterissä.

– HS:ssä on tänään julkaistu kattava artikkeli viime aikoina nuorten keskuudessa tapahtuneista rikoksista. Ilmiö ei ole uusi ja olen jo aiemmin keskustellut ilmiöstä mm. Helsingin poliisin, jalkautuvan nuorisotyön, sosiaalityön ammattilaisten, järjestöjen edustajien kanssa, Ohisalo kertoo

Hänen mukaansa asiaa käsitellään myös Turvallinen Helsinki -yhteistyöverkostossa, jossa mukana ovat niin poliisi, Helsingin kaupunki, seurakunta, yliopisto kuin monia muita järjestötoimijoita ja viranomaisia. Eri viranomaisten välinen yhteistyö on välttämätöntä ilmiöön puuttumiseksi.

– Korona on kärjistänyt nuorten vaikeuksia. Poikkeuksellisina aikoina kohtaamisten varmistaminen on erityisen tärkeää. Tästä työstä hieno esimerkki on Ankkuritoiminta, jossa poliisi tekee yhteistyötä sosiaalitoimen, terveystoimen, nuorisotoimen ja myös oppilaitosten kanssa.

Ohisalon mukaan tavoitteena on parantaa rikoksilla oirehtivien nuorten hyvinvointia ja tukea nuorten kasvua niin, että vältetään haitallista kehitystä ja puututaan välittömästi elämänhallintansa kanssa vaikeuksissa olevan toimintaan, jotta nuoren elämä saadaan nopeasti oikeille raiteille.

Helsingissä Ankkuritiimi on käsitellyt noin 1000 nuorten tapausta vuodessa.

– Arvioiden mukaan asiakaskunnasta noin 75 % on hyötynyt palveluista siten, että he ovat luopuneet rikosten tekemisestä. Tällainen nuoret kohtaava toiminta rakentaa myös luottamusta viranomaisiin, Ohisalo jatkaa.

– Jokainen nuori tarvitsee arkeensa turvallisia kohtaamisia aikuisten kanssa. Jos koulu koetaan vieraaksi eikä kotoa tai muualta vaikkapa harrastusten parista saa aikuisten tukea, kasvaa riski turvautua rikollisen elämän malleihin, ministeri sanoo.

– Suomessa ei saa syntyä näköalattomuutta, joka ajaa ihmisiä epätoivoisiin tekoihin. Keskeistä on eriarvoisuuden vähentäminen. Jotta Suomi on jatkossakin maailman turvallisin maa, on jokaisen pystyttävä luottamaan muihin ihmisiin ja viranomaisiin. Kukaan ei saa jäädä yksin, hän päättää.

