HS: Oikeusministeri muutti tuomioistuinten riippumattomuuden edistämistä selvittävän työryhmän toimeksiantoa

Oikeusministeri Leena Meri (ps.) on puuttunut työryhmään, joka on työstänyt ehdotusta tuomioistuinten ja syyttäjien riippumattomuuden turvaamiseksi, kertoi Helsingin Sanomat maanantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Työryhmän oli HS:n mukaan alun perin määrä saattaa työnsä lakiesityksen luonnokseksi. HS:n mukaan Merin kabinetin tahdosta ryhmän toimeksiantoa muutettiin alkuvuonna niin, ettei työryhmä enää valmistele lakiesitysluonnosta vaan laatii asiasta ainoastaan muistion.

HS:n mukaan työryhmän tehtävänä oli alun perin selvittää perustuslakiin yltäviä muutosehdotuksia, joilla turvata tuomioistuinten riippumattomuus. Suomen nykyisessä lainsäädännössä esimerkiksi tuomareiden nimittämisestä säädetään tavallisella lailla, joita on helpompi tarvittaessa muuttaa perustuslakiin verrattuna.

Oikeuslaitoksen riippumattomuutta selvittävää työtä aloitettiin Sanna Marinin (sd.) hallituksen kaudella. Meri ei halunnut kommentoida asiaa HS:lle.

VIIKONLOPPUNA Iltalehti puolestaan uutisoi tietojensa pohjalta, että oikeusministeri Meri hajotti rasismirikoksia käsitelleen työryhmän sen jälkeen, kun valtakunnansyyttäjä ei suostunut vaihtamaan valtakunnansyyttäjän toimistoa edustanutta työryhmän jäsentä.

- Ministerillä ja ministeriön poliittisella johdolla on toimivalta päättää ja ohjata työryhmien asettamisesta ja kokoonpanosta. Tämä on yleistä lainvalmistelun ohjausta. On syytä huomata, että ministeriöt ovat poliittisesti johdettuja, Meri kirjoittaa viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan vastauksessa Iltalehdelle.

SUOMESSA varsinkin korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi on pitänyt esillä julkisissa kannanotoissaan sitä, että tuomioistuinten riippumattomuutta pitäisi vahvistaa. Kuusiniemi on viitannut kannanotoissaan muun muassa Unkariin ja Puolaan, joissa maan hallinnot ovat tehneet lukuisia tuomioistuinten riippumattomuutta heikentäviä lakiesityksiä.

- Kansalaisten perusoikeuksien suojaaminen hillikkeettömältä enemmistövallalta on mahdollista vain, jos tuomioistuimet ovat riippumattomia hallitusvallasta ja kykenevät takaamaan perustuslaissa, aineellisessa lainsäädännössä ja kansainvälisissä sopimuksissa edellytetyt oikeudet, Kuusiniemi totesi puheessaan Tuomaripäivillä toissa vuonna.

Oikeusministeriön työryhmän asettamispäätöksessä viitataan World Justice Report -raporttiin, jossa mainitaan usean maan oikeuslaitoksen tilan heikentyneen.