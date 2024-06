HS: Perustuslakivaliokunnan lausunto käännytyslaista hyväksyttiin – kaksi äänesti vastaan

Perustuslakivaliokunnan lausunto niin sanotusta käännytyslaista hyväksyttiin valiokunnan äänestyksessä äänin 15-2, kertoo Helsingin Sanomat. Hyväksymistä vastaan äänestivät lehden mukaan Fatim Diarra (vihr.) ja Anna Kontula (vas.). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Perustuslakivaliokunnan muut oppositiojäsenet keskustasta ja SDP:stä äänestivät lausuntoäänestyksessä HS:n mukaan hallituspuolueiden linjan mukaisesti.

Valiokunnan lausunnon sisältö ei vielä ole tiedossa. Perustuslakivaliokunta järjestää asiasta tiedotustilaisuuden tänään iltapäivällä kello 13.

Valiokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) sanoi maanantaina uskovansa, että lausunto valmistuu tiistaiaamuna. Valiokunta kokoontui jo varhain aamulla käsittelemään asiaa.

Alun perin lausunnon odotettiin valmistuvan jo maanantaina. Vestman ei maanantaina kommentoinut tarkemmin sitä, minkä vuoksi lausunnon valmistuminen siirtyi tiistaihin.

- Tässä tehdään mahdollisimman huolellista työtä ja saadaan varmasti sitä kautta valtiosääntöoikeudellisesti kestävä harkinta valiokunnassa tehtyä, Vestman sanoi toimittajille eduskunnassa.

Hallitus antoi toukokuussa eduskunnalle esityksen käännytyslaista, jolla pyritään torjumaan välineellistettyä maahantuloa Suomen itärajalla.

Käännytyslailla halutaan tarvittaessa estää maahanpääsy Suomeen ilman oikeutta turvapaikanhakuun, elleivät maahan pyrkivät henkilöt ole esimerkiksi erityisen haavoittuvassa asemassa tai vaarassa joutua kuolemanrangaistuksen tai kidutuksen kohteeksi palautuksen jälkeen.

KÄÄNNYTYSLAIN valmistelu on ollut poikkeuksellisen hankalaa, sillä esityksen on katsottu olevan tietyiltä osin niin Suomen perustuslain kuin kansainvälisten sopimustenkin vastainen.

Esimerkiksi Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, ettei yksikään perustuslakivaliokunnan kuulemasta 18 oikeustieteilijästä pidä käännytyslain säätämistä mahdollisena.

Kaikki 18 oikeustieteilijää arvioivat Helsingin Sanomille, että hallituksen esitys on räikeästi ristiriidassa Suomea oikeudellisesti sitovien ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa eikä sitä ole mahdollista sellaisenaan säätää.

MYÖS Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Michael O’Flaherty sanoi maanantaina, että Suomen tulisi hylätä esitys käännytyslaista.

O’Flaherty on huolissaan lain vaikutuksista ihmisoikeuksiin ja oikeuteen hakea turvapaikkaa. Valtuutetun mukaan lakiesitys on ristiriidassa palauttamiskiellon kanssa, joka on ehdoton oikeus.

O’Flaherty esittää huolensa asiasta kirjeessä, joka on osoitettu Vestmanille, eduskunnan puhemiehelle Jussi Halla-aholle (ps.), hallintovaliokunnan puheenjohtajalle Mauri Peltokankaalle (ps.) ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalle Kimmo Kiljuselle (sd.).

- Viranomaisten tulisi jatkaa sellaisten ratkaisujen etsimistä, jotka ovat ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia, O’Flaherty kirjoittaa.

Ihmisoikeusvaltuutettu varoittaa myös siitä, että toteutuessaan laki olisi huolestuttava ennakkotapaus muille maille ja koko kansainväliselle turvapaikkajärjestelmälle.

Uutista täydennetty taustatiedoin klo 11.36.