HS: Poliittiset lakot näkyvät jo Alkossa

Edelleen jatkuvat poliittiset lakot ovat aiheuttaneet pulaa joistakin tuotteista Alkossa, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan pullonkaulana ovat satamat, jonne osa tuotteista on jäänyt jumiin lakon takia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Alkon toimitusketjun johtaja Tino Battilana kertoo lehdelle, että kyse on tässä vaiheessa yksittäisistä tuotepuutteista ja että valtaosassa tuoteluokkia on olemassa korvaavia tuotteita. Pääsiäinen on Alkolle sesonkiaikaa, jolloin etenkin viinien myynti kasvaa kymmeniä prosentteja.

Battilanan mukaan puutteita voi ilmaantua lisää, jos lakko pitkittyy eikä paluu normaaliin suju hetkessä.

- Lakon päättyessä sen jälkipyykki jatkuu vielä. Kestää aikansa ennen kuin satamat ovat normaalirytmissä ja saatavuus palautuu normaaliksi. Siinä voi mennä joitakin viikkoja lakon päättymisen jälkeen, että tilanne täysin normalisoituu, hän sanoo lehdelle.