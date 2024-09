HS: Sähköpotkulautojen käyttäjille promilleraja

Sähköpotkulautojen käyttämiseen on tulossa promilleraja, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) Helsingin Sanomille.

- Ei ole mitään päätöksiä, mutta 0,5 näyttäisi sellaiselta, että se olisi järkevää laittaa, Ranne sanoi HS:lle.

Ministerin mukaan promilleraja on tulossa, koska päihteiden käyttö liittyy suureen osaan potkulautaonnettomuuksista.

Ranne sanoi haastattelussa, että Suomi ja Ruotsi ovat Euroopassa poikkeusmaita siinä, että sähköpotkulautailijoille ei ole promillerajoja. HS:n mukaan valtaosassa Eurooppaa promilleraja on juuri 0,5.

SUOMESSA on tapahtunut tänä kesänä kolme kuolemaan johtanutta sähköpotkulautaturmaa. Lisäksi tapahtuu pienempiä onnettomuuksia. Ranteen mukaan on erityisen karmeaa, että onnettomuuksiin on joutunut lapsia.