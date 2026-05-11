Työmarkkinat

11.5.2026 11:23 ・ Päivitetty: 11.5.2026 11:55

HSL:n yt:t ohi – 38 työ- tai virkasuhdetta päättyy

Helsingin seudun liikenteen (HSL) yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena 38 työ- tai virka-suhdetta päättyy, yhtiö kertoi maanantaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Työntekijöitä edustavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon mukaan neuvottelut päättyivät erimielisinä.

- Henkilöstön edustajina tavoittelimme, että HSL olisi välttänyt irtisanomiset ja tehtävien vaativuuksien heikennykset. Kun edessä on kuitenkin mittava henkilöstöleikkaus, päätimme yt-neuvottelut erimielisinä, Jukon pääluottamusedustaja ja erikoistutkija Pekka Räty sanoo tiedotteessa.

Neuvottelujen piirissä olivat kaikki HSL:n organisaatioon kuuluvat yli 430 työntekijää.

- Joukkoliikenteen kuljettajat eivät ole HSL:n työntekijöitä, eivätkä neuvottelujen tuloksesta johtuvat päätökset vaikuta heihin, HSL kertoo tiedotteessa.

YT-NEUVOTTELUJEN taustalla olivat taloudelliset ja tuotannolliset syyt sekä toiminnan uudelleenjärjestely. HSL on viime vuosina kärvistellyt talousahdingossa, kun matkustajamäärät ja siten myös lipputulot ovat laskeneet. Samanaikaisesti kustannukset ovat nousseet.

HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Sipoo, Tuusula, Kirkkonummi ja Siuntio.

