Humanitaarinen apu tökkii – Yhdysvaltain puolustusministeriö: yksikään ei ole päässyt perille Gazan asukkaille

Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan mikään väliaikaisen lautan kautta Gazaan tuodusta 569 tonnin humanitaarisesta avusta ei ole päässyt perille sovitusti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoi Pentagonin tiedottaja, kenraalimajuri Pat Ryder.

Aiemmin kerrottiin, että muutamat avustusrekat olivat päässeet kuljettamaan lasteja lautalta varastoihin, joista apua on määrä jakaa järjestelmällisesti. YK:n mukaan epätoivoiset palestiinalaiset kuitenkin tyhjensivät joitain matkaan lähteneitä rekkoja sen jälkeen, kun ne olivat lähteneet lastausalueelta.

Apua kuljettaa neljä Yhdysvaltain ja Ranskan alusta Kyprokselta Gazaan rakennettuun satamaan. Kyproksen presidentinkanslian tiedotuspäällikkö Victor Papadopoulos sanoi, että perjantain ja sunnuntain välisenä aikana satamaan olisi tuotu jo kaikkiaan tuhat tonnia avustustarvikkeita.

Avustustoimitukset satamalaiturin kautta alkoivat perjantaina. YK ottaa avun vastaan maissa ja koordinoi jakelun ympäri Gazan kaistaa.

PENTAGONIN mukaan Yhdysvallat työskentelee YK:n ja Israelin kanssa, jotta avustuskuljetuksille löydettäisiin nykyistä turvallisempia reittejä kohti varastoja, CNN kertoo. CNN:n mukaan YK on toistaiseksi keskeyttänyt avustuskuljetukset maalla, jotta logistiset ongelmat saadaan ratkaistua.

Ryderin mukaan 569 tonnin avustustarpeista tai satamaan tulleista avustustarpeista ylipäätään yhtään ei ole saatu kuljetettua Gazan asukkaille.

- Tämän päivän tiedon mukaan, en usko niin, hän sanoi kysyttäessä asiasta.

Ryderin mukaan on tärkeää muistaa, että kyseessä on sota-alue ja että operaatio on hyvin vaikea.

Yhdysvaltalaislähde sanoi CNN:lle myös, että puolustusministeriö ja YK selvittävät parhaillaan, miten kauan satamaan kuljetettuja tarpeita voidaan siellä säilyttää.

SUURI määrä avustustarvikkeita on AFP:n mukaan odottamassa liikkeellelähtöä satamasta Kyprokselta kohti Gazaa. Apua ovat antaneet muun muassa Britannia, Romania, Arabiemiraatit ja Yhdysvallat.

Kyproksen presidentti Nikos Christodoulides sanoi tiistaina, että kuljetukset Gazan suuntaan ovat toiminnassa.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat alun perin arvioineet, että laiturilta pääsisi Gazaan aluksi 90 avustusrekkaa päivässä ja myöhemmin jo 150 rekkaa.

YK:n mukaan gazalaiset sinnittelevät raastavan nälänhädän partaalla, ja tilannetta helpottamaan Gazan kaistalle tarvittaisiin kuitenkin vähintään 500 rekallista avustuksia päivässä.