Hunter Biden on tunnustanut syyllisyytensä veropetoksiin: “En aio altistaa perhettäni enemmälle tuskalle”

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin poika Hunter Biden on tunnustanut syyllisyytensä veropetoksiin, joista häntä syytetään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Biden, 54, tunnusti syyllisyytensä yhteensä yhdeksään syytekohtaan, jotka liittyivät verojen laiminlyöntiin yhteensä 1,4 miljoonan dollarin arvosta viime vuosikymmenen aikana. Syyttäjien mukaan Biden tuhlasi kyseiset rahat luksusasumiseen, seksityöntekijöihin ja huumeisiin.

Tuomari Mike Scarsi määräsi, että Bidenin tuomio luettaisiin 16. joulukuuta. Biden voi saada enimmillään 17 vuoden vankeustuomion ja yli miljoonan dollarin sakkorangaistuksen.

Nuoremman Bidenin asianajajat kertoivat aiemmin, että hän edelleen kiistää syyllisyytensä, mutta suostuu silti tunnustamaan.

Bidenin kerrottiin lupautuneen tunnustamaan, kun valamiehistön valinta oikeudenkäyntiä varten oli alkamassa.

Oikeudenkäynnissä oli odotettu nostettavan uudelleen esiin ikäviä yksityiskohtia Bidenin elämästä.

- En aio altistaa perhettäni enemmälle tuskalle, enemmille yksityisyyden loukkauksille ja turhalle häpeälle, Biden sanoi lausunnossaan yhdysvaltalaismedian mukaan.

Hän sanoi myös syyttäjien pyrkineen epäinhimillistämään hänet riippuvuutensa aikaisten tekojensa vuoksi.

BIDENIN asianajajien mukaan hän on joutunut oikeuden eteen vain sen vuoksi, kuka hän on.

- He haluavat vain tahria hänet, koska se on koko tarkoitus, Bidenin asianajaja Mark Geragosin kerrotaan sanoneen elokuisessa kuulemisessa, jossa hän syytti syyttäjien pyrkivän pilaamaan Bidenin maineen.

Biden on maksanut laiminlyömänsä verot takautuvasti sekä viranomaisten hänelle määräämät sakot. Hän oli myös aiemmin päässyt sopimukseen, joka olisi pitänyt hänet poissa vankilasta. Tämä sopimus kuitenkin kariutui viime hetkellä, ja Biden on tiettävästi yrittänyt saada toista sopimusta aikaan siitä lähtien.

Syyttäjien kannalta sopiminen on kuitenkin ollut vaikeaa, sillä heidän jokaista liikettään on seurattu tarkasti, kun Yhdysvalloissa eletään vaalivuotta. Republikaanit ovat syyttäneet, että Bidenia kohdellaan liian hellin ottein, koska hän on presidentin poika.

Torstaina ei vaikuttanutkaan siltä, että Bidenille olisi tarjoutunut minkäänlaista sopimusta tunnustushalukkuudestaan huolimatta.

Alkoholi- ja huumeongelmista kärsinyt Biden on viettänyt aiemminkin tänä vuonna aikaa oikeudessa, sillä hänet todettiin aiemmin tänä kesänä syylliseksi aserikoksiin.