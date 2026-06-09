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Työmarkkinat

9.6.2026 15:06 ・ Päivitetty: 9.6.2026 15:06

Hurja uutinen Pohjois-Pohjanmaalta

iStock

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia.

Vähennyksiä halutaan kohdistaa mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön.

Tavoitteena on vähentää henkilöstökuluja ensi vuonna arviolta noin 30 miljoonalla eurolla.

Tiedotteen mukaan hyvinvointialueen valtiolta saama rahoitus kasvaa ensi vuonna 1,6 prosenttia, mikä on selvästi vähemmän kuin esimerkiksi palkkojen ja ostopalvelujen kustannusten nousu.

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