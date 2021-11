Hussein al-Taee haluaa Suomeen maahanmuuttoministerin – vaatimus pöytään: ”EU:n on lopetettava pullamössöily heti”

Eien uutisoitiin, kuinka Valko-Venäjälle Puolan rajan tuntumaan kerääntyi maanantaina tuhansia rajan yli Puolaan pyrkiviä ihmisiä. Euroopan unioni on syyttänyt Valko-Venäjän johtajaa Aljaksandr Lukashenkaa siirtolaisten usuttamisesta EU-maiden rajoille. Tulijat ovat pääosin Lähi-idästä. Rane Aunimo Demokraatti DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

EU on tulkinnut Valko-Venäjän linjan kostoksi siitä, että Bryssel on asettanut pakotteita Lukashenkan hallinnolle maan opposition raa’asta kohtelusta. Lukashenka on kiistänyt syytteet.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vetosi maanantai-iltana EU:n jäsenvaltioihin, että nämä hyväksyisivät lisää pakotteita ”hybridihyökkäyksestä” vastuussa olevia Valko-Venäjän viranomaisia vastaan.

40 lentoa päivässä tuo Turkista #Valkovenäjä’än pakolaisia. Liput alkaen 106€ yhteen suuntaan. Matkoilla paljon lapsiperheitä. #EU:n on aika löytää itsestään ulkopolitiikan osaajaa, joka kykenee suojautumaan diplomatialla hybridi-uhilta. Ihmisiä käytetään tässä väkevänä aseena. https://t.co/yXtkF3MO8V – Hussein al-Taee 🇫🇮☮️ (@rauhantaee) November 9, 2021

SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee kommentoi tilannetta laajemmin tiistaina viestiketjussaan Twitterissä.

”40 lentoa päivässä tuo Turkista Valko-Venäjälle pakolaisia. Liput alkaen 106€ yhteen suuntaan. Matkoilla paljon lapsiperheitä. EU:n on aika löytää itsestään ulkopolitiikan osaajaa, joka kykenee suojautumaan diplomatialla hybridi-uhilta. Ihmisiä käytetään tässä väkevänä aseena.”

Kansanedustaja kirjoittaa, että ensimmäinen askel on painostuksen välineenä käytettyjen lentoyhtiöiden sanktiointi.

”Yhtiö, joka lentää Turkista Valko-Venäjälle joutuu sanktiolistalle. Tämä yhtiö ei voisi enää käyttää EU:n ilmatilaa tai kenttiä. EU:n on lopetettava pullamössöily heti.”

al-Taee jatkaa sanomalla, että jos joku ajattelee tämän olevan kovaa politiikkaa, hänelle vastataan, että on kovempaa politiikkaa lennättää ihmisiä rajalle kohtaamaan tuntematonta ja kuolemaa. Hän korostaa, että EU:n on Ranskan johdolla samalla tiivistettävä puolustuspoltiikkaansa. al-Taeen mukaan talousunioni on heikko ilman puolustusta.

”Suomeen on myös asetettava maahanmuuttoministeri, jonka tehtäväksi jää neuvotella Suomelle vahvempi positio. Nyt on maahanmuuttoasiat levällään ulko-, sisä-, työ-, Eurooppa- ja oikeusministeriön alaisuudessa. Mandaatti selkeytettävä. Ministerin on puhuttava lähtömaiden kanssa.”

Euroopan komission tiedottaja Adalbert Janhz sanoi maanantaina, että puolalaisviranomaiset ovat viime viikkoina raportoineet viikoittain yli 3 000 yrityksestä ylittää raja.

Suomen sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) tuomitsi maanantaina Valko-Venäjän toiminnan Puolan ja muiden EU-maiden rajoilla.