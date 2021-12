Hussein al-Taee: ”Hieman hirvittää”

USA:n ja Venäjän presidentit Joe Biden ja Vladimir Putin ovat keskustelleet tänään virtuaalisesti Ukrainan tilanteesta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Neuvottelujen tuloksista odotetaan tietoja.

SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee on päivittänyt näkemyksiään Facebookiin.

Al-Taee on eduskunnan Globaaliryhmän puheenjohtaja.

Alkuun al-Taee arvio neuvotteluja Venäjän näkökulmasta.

– Venäjä on saanut nyt haluamansa statuksen ”puhua suurvaltana”. Tämä ei ole edes tulkinnanvaraista, että tämä kohtaaminen tässä kohtaa on Putinille kädenojennus sisä- ja ulkopolitiikan näkökulmasta, al-Taee kirjoittaa.

– Ulospäin, Putinin strongman politiikka on kaikille hänen kumppaneilleen viesti, että olemalla kova, erityisesti sotilaallisessa merkityksessä voi saada tuloksia. Tällä on arvaamattomia tuloksia, myös esimerkiksi Kiina-Taiwan näkökulmasta. Hieman hirvittää, hän jatkaa.

Lännen näkökulmasta puolestaan on al-Taeemn mukaan selkeää, että liennytyksen aika on nyt.

– Saksa haluaa rauhaa rajalle, samoin muut NATO-maat. Juuri nyt kun energian hinta on korkea, talveksi halutaan rauhoittaa tilannetta juuri Ukrainassa ja pienentää painetta Valko-Venäjän suunnalta.

Al-Taeen mukaan on selvää myös, että Kiina on Venäjän, EU:n ja Yhdysvaltojen yhteinen haastaja.

– Tästä Biden ja Putin voivat löytää toisensa.

– Venäjän argumentti on pitkin matkaa ollut se, että NATO on rikkonut yhteisymmärrystä siitä, ettei liitto laajenisi itään. Uudet maat, jotka liittyivät eivät kysyneet eivätkä kysy Venäjältä lupaa! Tästä argumentista Bidenin on pidettävä kiinni, al-Taee sanoo.