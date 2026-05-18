Hyviä uutisia ilveksille: kissapetokanta on vahvistunut

Ilveskanta on kasvanut Suomessa poronhoitoalueen ulkopuolella yli viidenneksellä edellisvuosista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen kanta‑arvion mukaan koko Suomen ilvesmäärä oli vuoden 2025 syksyllä 3 070-3 700 yksilöä. Poronhoitoalueella kissapetoja lienee hyvin vähän, ehkä satakunta.

Tämä tarkoittaisi sitä, että poronhoitoalueen ulkopuolella kissapetokannan kasvu on ollut edellisvuosiin verrattuna 21 prosentin luokkaa.

SUOMEN luonnon suurimman villin kissaeläimen populaatio on kasvanut tasaisesti vuodesta 2018 lähtien, ja etenkin koronapandemian jälkeisinä vuosina pentueita on tullut runsaasti eteläiseenkin Suomeen.