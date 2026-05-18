18.5.2026 06:15 ・ Päivitetty: 18.5.2026 06:14

Hyviä uutisia ilveksille: kissapetokanta on vahvistunut

iStock

Ilveskanta on kasvanut Suomessa poronhoitoalueen ulkopuolella yli viidenneksellä edellisvuosista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen kanta‑arvion mukaan koko Suomen ilvesmäärä oli vuoden 2025 syksyllä 3 070-3 700 yksilöä. Poronhoitoalueella kissapetoja lienee hyvin vähän, ehkä satakunta.

Tämä tarkoittaisi sitä, että poronhoitoalueen ulkopuolella kissapetokannan kasvu on ollut edellisvuosiin verrattuna 21 prosentin luokkaa.

SUOMEN luonnon suurimman villin kissaeläimen populaatio on kasvanut tasaisesti vuodesta 2018 lähtien, ja etenkin koronapandemian jälkeisinä vuosina pentueita on tullut runsaasti eteläiseenkin Suomeen.

Kannan vahvistumiseen on vaikuttanut se, ettei Suomessa kolmeen viime vuoteen ole ollut kannanhoidollista metsästystä. Ilveksillä ei ole juuri muita luontaisia vihollisia kuin ihminen.

