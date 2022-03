”Hyvin hoidettu ero saattaa jopa parantaa lasten elämää” – Filatov muistuttaa eroperheitä tukevien palveluiden tärkeydestä

Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtaja, kansanedustaja Tarja Filatov (sd.) muistuttaa eroperheiden tuen tarpeesta. Erityisesti lasten kannalta on tärkeää, että vaikeassa erossa on tukea tarjolla vanhemmille, koska lapsella on oikeus molempiin vanhempiin, hän sanoo. DEMOKRAATTI Demokraatti

Ensi- ja turvakotien liiton Erofoorumi 2022 -tilaisuudessa tiistaina puhunut Filatov muistuttaa, että kolmasosa kaikista lapsista elää yhden vanhemman luotsaamassa perheessä jossain vaiheessa elämäänsä. Valtaosa yhden vanhemman perheiden lapsista on eroperheiden lapsia. Avioero ei kuitenkaan ole elämän loppu, vaan se voi olla uuden hyvän alku, Filatov painottaa.

– Hyvin hoidettu ero saattaa jopa parantaa lasten elämää, koska lapsi aistii herkästi, että vanhemmat eivät ole onnellisia yhdessä, se vaikuttaa lapseen, hän muistuttaa.

Lapsista voi kuitenkin tulla erossa pahimmillaan kiistakapuloita ja vallankäytön välineitä, Filatov sanoo. Avioerossa ihmisen tunne-elämä on kovilla, mutta tunnekuohujen keskellä on Filatovin mukaan tärkeää etsiä ratkaisuja sen sijaan, että keskittyisi syyllisten etsimiseen.

– Ylitsepääsemättömissä tilanteissa on tärkeää rohjeta hakea apua, hän painottaa.

Tämän vuoden eroseminaarin teemana on maahanmuuttajuus. Aihe on erityisen ajankohtainen Venäjän hyökättyä oikeudettomasti Ukrainaan ja ukrainalaisen äitien sekä lasten paetessa sotaa, Filatov sanoo.

– Maahanmuutto on usein stressitekijä, joka vaikuttaa parisuhteeseen, varsinkin jos taustalla on traumaattisia kokemuksia, esimerkiksi sota. Tällöin siinä on erityisen haastavia elementtejä.

Lapsi tai nuori ei saa jäädä vanhempien kriisien ja byrokratian jalkoihin.

Tarja Filatovin mukaan maahanmuuttajien tietoisuus – olipa syy maahanmuuttoon mikä tahansa – eroauttamisen palveluista on melko vähäistä. Samoin eroauttamista tarjoavissa palveluissa työntekijöillä ei aina ole riittävää osaamista kulttuurisesta kohtaamisesta. Hän muistuttaa, että maahanmuuttajilla eroon voi liittyä epäluuloa tai luottamuspulaa viranomaisia kohtaan, tabuja ja vaikkapa perheen sisäisten asioiden esille tuomisen häpeää.

– Eroauttamisessa on tärkeää huomioida perheen kaikki osapuolet, huomioida yksilöllisesti kulttuuriset seikat. Kielen tulkkaus on tärkeää olla saatavilla, koska kyse on hyvin sensitiivisistä asioista.

– Palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen tulee satsata. Yhdenvertaiset palvelut maahanmuuttajille on taattava kaikilla hyvinvointialueilla kieli ja kulttuuritaustasta riippumatta. Panostus kannattaa, koska se auttaa kannattelemaan loppuelämää.

Filatov huomauttaa, että lasten ja nuorten näkökulmasta vanhemmuuden tuki eron jälkeen on tärkeää.

– On tärkeää, että tuetaan kaikkia osapuolia, lapsi tai nuori ei saa jäädä vanhempien kriisien ja byrokratian jalkoihin.

– On tärkeä tukea vanhempia siinä, että vaikka he eivät ole enää pariskunta, niin heillä on tärkeä tehtävä vanhempina.

Ensi- ja turvakotien liitossa tehdään eroauttamistyötä monin tavoin. Filatovin mukaan tarjolla on ammatillista tukea erokriisin kohtaamiseen, vertaistukiryhmiä, vanhempien ja lasten tapaamisia valvotusti tai tuetusti ja verkon kautta tarjottavaa apua.