IAEA:n tarkastajat saapuivat Zaporizhzhjaan – ryhmä vierailee Venäjän miehittämässä ydinvoimalassa

IAEA:n tarkastajaryhmä on saapunut Zaporizhzhjan kaupunkiin vierailulle venäläisten miehittämään ydinvoimalaan, kertoo AFP:n kirjeenvaihtaja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vajaan parinkymmenen auton saattueen saapuessa kaupunkiin oli puolessa ajoneuvoista kirjeenvaihtajan mukaan Yhdistyneiden kansakuntien kirjaimet. 14-päinen ryhmä oli lähtenyt Kiovasta aamulla kohti ydinvoimalakaupunkia.

Voimalan turvallisuus on herättänyt kansainvälistä huolta sen ympärillä käytyjen taistelujen takia. IAEA on korostanut, että ydinkatastrofin uhka on todellinen.