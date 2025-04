”Ihan huikea tulos” – SDP:n Ilmari Nurminen kiinni Tampereen pormestarin pestissä

Tampereella SDP:n vaalivalvojaisissa tuuletettiin villisti, kun ennakkoäänten tulokset lävähtivät televisioruudulle. ”Ihan mieletöntä”, kiteytti SDP:n pormestariehdokas Ilmari Nurminen. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

SDP on ennakkoäänten perusteella saamassa Tampereen kaupunginvaltustoon kolme lisäpaikkaa ja nousemassa kaupungin suurimmaksi puolueeksi.

– Tämä on ihan huikea tämä Tampereen tulos. Lähes 30 pinnaa, meillä on yli viiden prosentin kaula kokoomukseen. Toki tässä on vielä paljon ääniä laskematta, mutta kyllä tämä on osoitus ihmisiltä, että he halusivat politiikkaan suunnanmuutosta, Nurminen kommentoi tuloksia tuoreeltaan.

Nurmisen mukaan ennakköäänten tulos on myös osoitus siitä, että Tampereella haluttiin sosialidemokraatit johtoon.

– Odotetaan tulokset loppuun, mutta vahva mandaatti, vahva selkänoja, jolla lähteä tekemään ja viemään asioita eteenpäin. Olen koko sydämestäni kiitollinen tästä luottamuksesta, mitä ihmiset ovat antaneet, Nurminen sanoi.

NURMISEN mukaan tunnelma vaalikentillä on ollut todella hyvä. Hän kertoo ihmisten nähneen hallituksen kovan politiikan vahvasti epäoikeudenmukaisena.

– Monet varmasti lähtivät äänestämään myös meidän vaihtoehtoa ja osoittamaan hallitukselle, että tämä eriarvoistava politiikka ei heille käy.

Tampereella huolta on aiheuttanut Nurmisen mukaan yleinen eriarvoisuus ja työttömyyden kasvu.

– Sosiaaliturvaleikkaukset ovat näkyneet ihmisten toimeentulossa. 2500 ihmiselle on lähetetty kirje, että pitää muuttaa halvempaan asuntoon. Asunnottomuus on noussut ja sosiaaliset ongelmat lisääntyneet. Ihmiset kantavat huolta tästä ja siksi uskon, että meidän vaihtoehtomme saa ihmisten luottamuksen.

Nurminen piti kiitospuheen lähtiessään Ylen haastatteluun Raatihuoneelle. Hän muistutti, että vaalitulos ei olisi syntynyt ilman kaikkia vaalityössä ahkerasti mukana olleita.

Puheen päätteeksi mikrofoniin tarttui kuntavaaliehdokas Jani Moisio.

– Kaupungissa on uusi seriffi, hän veisteli.