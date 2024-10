”Ihmisiä kuolee kaduille, emmekä voi auttaa heitä” – tuhannet palestiinalaiset pyrkivät pakoon Gazan pohjoisosista

Tuhannet sodan riepottamat palestiinalaiset ovat joutuneet lähtemään pakoon kodeistaan Gazan pohjoisosissa, jotka ovat olleet Israelin laajan hyökkäyksen kohteena pian kolme viikkoa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uutistoimisto AFP:n todentamilla videoilla näkyy kymmeniä ihmisiä, jotka saapuivat maanantaina Israelin sotilaiden miehittämälle tarkastuspisteelle Jabaliassa, joka on ollut Israelin massiivisen hyökkäyksen keskiössä. Israelin tankin ohi kulkevat ihmiset tarkistettiin, ennen kuin heidät päästettiin pisteeltä läpi yksi kerrallaan.

Ensihoitaja Nevin al-Dawasah kertoo olleensa 16 päivää loukussa kodeistaan paenneiden ihmisten hätämajoituksessa Jabalian pakolaisleirillä. Lopulta kovaäänisillä varustettu Israelin armeijan lennokki oli kertonut ihmisille, että Israelin asevoimat pyytää heitä evakuoitumaan.

- Me tottelimme ja — evakuoimme suojan, mutta yhtäkkiä siellä oli tulitusta, joka tappoi joitakin ihmisiä ja haavoitti useita, Dawasah sanoo.

Nainen sanoo kokeneensa, että hänen oli pakko kuvata videoita haavoittuneista, koska “pohjoisessa ei ole paikalla toimittajia”.

GAZAN kaistan pohjoisosat ovat jo ennestään Israelin lukuisten sotilasoperaatioiden runtelemia yli vuoden jatkuneen sodan ajalta.

Pelkästään tiistaina Israelin iskuissa Gazaan kuoli al-Jazeeran mukaan yli 40 ihmistä, joista suurin osa alueen pohjoisosassa. Gazan väestönsuojeluviranomaiset sanoivat viime viikolla, että ainakin 400 ihmistä on kuollut Israelin hyökkäyksessä sitten lokakuun 6. päivän.

Israel sanoo kohdistavansa hyökkäyksiä äärijärjestö Hamasin sotilaisiin, jotka ovat sen mukaan järjestäytyneet alueella.

Uutistoimisto AFP:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan ehdotukset Gazan pohjoisosan täydellisestä piirityksestä ovat alkaneet saada kannatusta, vaikka se ei olekaan Israelin virallisen politiikan mukaista. Jotkut Israelin hallituksen jäsenet ovat avoimesti vaatineet Gazan kaistan uudelleenmiehitystä. Israel miehitti alueen vuonna 1967 ja piti siellä joukkoja ja siirtokuntia vuoteen 2005 asti.

MONET palestiinalaiset Gazan pohjoisosissa kertoivat kokeneensa olleensa loukussa ja voimattomia laajalle levinneen tuhon ja yhä useampien kuolonuhrien keskellä.

Israelin miehittäjät pystyttivät tarkastuspisteitä, erottivat miehet ja naiset omille puolilleen ja tutkivat heidät.

Saida, 46, pakeni äitinsä ja neljän lapsensa kanssa YK:n hätäsuojaksi muuttamasta koulusta Jabaliassa. Hän sanoo, että Israelin sotilaat laittoivat hänet odottamaan kolme tuntia tarkastuspisteellä ja ottivat hänen poikansa kiinni.

- He ottivat 15-vuotiaan poikani, Amjadin, ja pakottivat hänet riisumaan itsensä alasti, Saida, joka turvallisuussyistä kertoo vain etunimensä, kertoo AFP:lle.

Hän sanoo joukkojen kuulustelleen poikaansa ja kysyneen, tunteeko hän ketään Hamasista.

Myös Dawasah sanoo joutuneensa kulkemaan Israelin tarkastuspisteen kautta poistuessaan Jabaliasta.

- Kun lähdimme suojasta, Israelin miehittäjät pystyttivät tarkastuspisteitä, erottivat miehet ja naiset omille puolilleen ja tutkivat heidät, hän sanoo.

Lisää tarkastuspisteitä, joita ympäröivät usein tankit ja panssaroidut ajoneuvot, oli pystytetty pääteille. Pakenevat palestiinalaiset kertoivat myös nähneensä vartiotorneja, jotka oli varustettu kameroilla ja automaattiaseilla.

- He käskivät meidän mennä — ja sanoivat, että ansaitsemme tulla hakatuiksi. He toistivat sen yli sata kertaa tankin katolta, Dawasah sanoo ja lisää nähneensä useiden miehien tulleen otetuksi kiinni.

- Olimme hyvin peloissamme.

HAMASIN hallinto on vähätellyt pakolaisten määrää ja väittänyt, että suurin osa palestiinalaisista on pysynyt pohjoisessa. Hallinnon tiedottajan Ismail Thawabtehin mukaan vain pieni määrä kansalaisista on vastannut Israelin armeijan evakuointikäskyihin.

- Israelin miehitys tappaa monia paenneita nuoria miehiä ja ottaa heitä kiinni nöyryyttävillä tavoilla, hän sanoi.

YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön arvion mukaan Gazan pohjoisosissa on jäljellä 400 000 ihmistä, kun kymmenettuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan alueelta, johon myös Gazan kaupunki kuuluu.

Hamasin hallinnon alainen media on vaatinut kansainvälistä väliintuloa, jotta “meneillään olevat rikokset eli ihmisten pakkosiirrot, etninen puhdistus ja joukkomurhat saadaan loppumaan” pohjoisessa Gazassa.

ISRAELIN toistuvan tulituksen ja vaurioituneiden teiden vuoksi lääkintähenkilöstön ja ambulanssien on lähes mahdotonta päästä haavoittuneiden ja kuolleiden luokse.

- Meillä on loukkaantuneita ja marttyyrejä joka hetki, sanoo väestönsuojelun ensihoitaja Motaz Ayoub.

- Jokainen, joka haavoittuu, vuotaa kunnes kuolee, hän jatkoi.

Pohjoisessa pulaa on kaikesta. Palestiinan terveysministeriön mukaan alueen sairaaloista on toiminnassa enää yksi. Sekin toimii vain osittain, sillä sairaalan johtajan Hossam Abu Safian mukaan sillä ei ole enää jäljellä lääkkeitä tai lääkintätarvikkeita.

- Ihmisiä kuolee kaduille, emmekä voi auttaa heitä. Ruumiita lojuu kaduilla, Abu Safia sanoo.