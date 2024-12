Ihmisoikeusjärjestön tutkijat löysivät todisteita Syyrian joukkohaudoista – järjestö vaatii niiden suojelemista: ”Uhrit ansaitsevat sen”

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan sen tutkijat ovat löytäneet Syyrian pääkaupungista Damaskoksesta todisteita joukkohaudoista, jotka voivat kieliä valtavan mittaluokan rikoksesta ihmisyyttä vastaan syrjäytetyn Bashar al-Assadin hallinnon aikana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ihmisten ruumiiden jäännösten sekä paikallisten asukkaiden kertomusten perusteella näyttäisi järjestön mukaan siltä, että Damaskoksessa olisi tehty joukkoteloituksia, minkä jälkeen uhrien ruumiit olisi heitetty joukkohautoihin.

Järjestön edustajat kertovat lausunnossaan löytäneensä runsaasti ihmisruumiiden jäänteitä eteläisessä Damaskoksessa sijaitsevasta Tadamonin kaupunginosasta käydessään paikan päällä viime viikolla. Tutkijat löysivät maasta muun muassa hampaita, pääkallon, leukaluun, käden ja lantion luita. Myös paikalliset näyttivät järjestön edustajille itse alueelta keräämiään ihmisten jäännöksiä.

Al-Assadin syrjäyttäneitä kapinallisia johtava Hayat Tahrir al-Sham -ryhmä (HTS) on päästänyt Damaskokseen kansainvälisiä toimittajia, järjestöjen edustajia ja tutkijoita saatuaan kaupungin haltuunsa 8. joulukuuta.

JÄRJESTÖN mukaan ihmisten ruumiiden jäännöksiä löytyi paikalta, jossa oli kerrottu tapahtuneen joukkosurman huhtikuussa 2013, ja lisäksi eri puolilta Tadamonin kaupunginosaa.

HTS:n ja muiden vallassa olevien tulisi nyt pikaisesti suojata alueet sekä todistusaineistot ympäri Syyriaa, jotta entisen hallinnon rikoksia voitaisiin tutkia, vaatii Human Rights Watchin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan vanhempi tutkija Hiba Zayadin tiedotteessa.

- On vakava riski, että ratkaisevan tärkeää ja raskauttavaa todistusaineistoa kadotetaan, Zayadin sanoo.

- Täällä niin julmalla tavalla tapettujen ihmisten läheiset ansaitsevat tietää, mitä heille tapahtui. Uhrit ansaitsevat sen.

Human Rights Watch kertoi vahvistaneensa joukkohaudan tarkan sijainnin tarkistettuaan ja paikallistamalla aiemmin julkisuuteen vuotaneen videon, joka on kuvattu huhtikuussa 2013. Videolla näkyy, kuinka Syyrian hallituksen joukot ja miliisit teloittivat ilmeisesti yli kymmenkunta uhria. Uhrien silmät oli sidottu, kun heidät ammuttiin kuoliaiksi lähietäisyydeltä ja työnnettiin kaivinkoneella kaivettuun hautaan, jossa näkyi jo yli kymmenkunta muuta ruumista, järjestö kertoo.

Järjestö kertoo haastatelleensa paikallista asukasta, joka kertoi hallinnon puolisotilaallisen joukon jäsenien pakottaneen hänet ja muut asukkaat hautaamaan uhrien ruumiita alueella vuosina 2015 ja 2016. He kertoivat järjestön mukaan, että sotilaat olivat toisinaan estäneet heiltä pääsyn joillekin alueille lähellä heidän kotejaan.

Ei kuitenkaan ole selvää, olivatko Tadamonista löytyneet jäännökset videolla näkyvien ihmisten vai joidenkin muiden.

”Joukkohautojen avaamisesta tulee kivuliasta”

PAHAMAINEISEN Saidnayan vankilan entisiä vankeja ja heidän omaisiaan edustavasta yhdistyksestä kerrottiin viime viikolla STT:lle, että Damaskoksen ulkopuolella olisi ainakin kolme suurta vankien joukkohautaa. Niihin uskotaan haudatun vankiloissa ja pidätyskeskuksissa olleita vankeja.

Yhdistyksen edustaja Riyad Avlar kertoi, että joukkohautojen avaamiseen tarvittaisiin kuitenkin laaja kirjo kansainvälisiä, riippumattomia asiantuntijoita, jotta asiasta voitaisiin järjestää puolueeton tutkimus ja uhrit voitaisiin luotettavasti tunnistaa.

- Entinen al-Assadin aikakausi on nyt ohi, mutta sen vaikutukset jatkuvat. Tulevaisuudessa meidän on seistävä Syyriassa kadonneiden ihmisten omaisten rinnalla. Kun joukkohaudat avataan, siitä tulee hyvin kivuliasta, hän sanoi.

Syyrialaiset siviilit ovat kertoneet toimittajille ja tutkijoille useista ihmisoikeusrikkomuksista al-Assadin aikana. Ihmisiä on muun muassa pidätetty mielivaltaisesti, siviilejä on nälkiinnytetty sekä heidän kyliään ja asumuksiaan on pommitettu taisteluissa kapinallisia vastaan