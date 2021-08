”Ikääntyneiden hyvinvoinnin on oltava osaavissa ja turvallisissa käsissä” – Talentia antoi lausunnon lakiesitysluonnoksesta

Ikääntyneiden sosiaalipalvelujen laadukkuus ja asiakasturvallisuus ovat ensisijaisia, ja heidän hyvinvointinsa on oltava osaavissa ja turvallisissa käsissä, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia linjaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Talentia on antanut lausunnon lakiesitysluonnoksesta, joka koskee sosiaalihuoltolain sekä ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamista. Ehdotettujen säännösmuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alussa.

Ehdotukset ovat Talentian mielestä pääosin onnistuneita, mutta ne vaativat ammattijärjestön mukaan täsmentämistä erityisesti asiakasturvallisuuden näkökulmasta.

– Jatkovalmistelussa säännösehdotuksia tulee tarkastella kattavasti asiakasturvallisuuden eri ulottuvuuksien – sosiaalisen, fyysisen, psyykkisen ja taloudellisen turvallisuuden – kautta. Näin iäkkäiden palvelujen laatu saadaan varmistettua, Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila tähdentää tiedotteessa.

Talentian mukaan asiakasturvallisuus on sosiaalihuollon kentällä vielä suhteellisen jäsentymätön käsite, eikä asiakasturvallisuutta toteuteta tai arvioida samalla tavalla kuin potilasturvallisuutta. Siksi lakimuutosten toimeenpanossa on Talentian mielestä syytä vahvistaa asiakasturvallisuusosaamista.

Lakiesityksessä on Talentian mielestä lisäksi kiinnitettävä erikseen huomiota asiakkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin varmistamiseen. Myös hoivan, hoidon ja huolenpidon käsitteet kaipaavat Talentian mukaan tarkempaa jäsennystä.

”Henkilöstövajetta ei tule paikata esimerkiksi pidentämällä työaikaa.”

Työssä jaksamisen ja asiakasturvallisuuden kannalta kotihoidon henkilöstössä on oltava riittävästi ammattihenkilöitä, Talentia huomauttaa ja painottaa, ettei henkilöstövajetta ei tule paikata esimerkiksi pidentämällä työaikaa.

– Yleisesti vanhuspalveluissa tehtävää työtä on kehitettävä yhteisöllisesti sekä huolehdittava, että henkilöstöllä on tarvittava osaaminen monitarpeisten asiakkaiden kanssa työskentelyyn, Manssila sanoo.

Talentia odottaa, että myös hyvä ja ammattitaitoinen johtaminen varmistetaan. Samoin on Talentian mukaan kiinnitettävä huomiota työntekijöiden työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen. Ammattijärjestö muistuttaa, että yksiköissä, joissa henkilöstön vaihtuvuus on suurta, on myös suuremmat riskit asiakasturvallisuuden vaarantumiseen.

”Työntekijän lääkehoidon osaamista on täydennettävä tarvittaessa.”

Säännösehdotuksissa käsitellään myös työntekijän lääkehoidon pätevyyttä. Sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden tarvitsema lääkehoidon lisäkoulutus ei saa Talentian mukaan olla sosiaalihuollon tehtävään rekrytoinnin este.

– Työnantajan on tarvittaessa täydennettävä työntekijän lääkehoidon osaamista tarjoamalla vaatimusten mukaista koulutusta.

Talentia pitää myös välttämättömänä, että sosiaalihuoltolaissa säädetään, että laillistetut sosiaalihuollon ammattihenkilöt tekevät päätökset sosiaalipalvelujen antamisesta asiakkaille.

– Näin vastuut sosiaalihuollon asiakkaiden palveluprosessin jatkumolla, aina asian vireille tulosta ja palvelutarpeen arvioinnista palvelujen antamiseen, asettuisivat pääasiassa sosiaalihuollon laillistetuille ammattihenkilöille. Heillä on tehtäviin vaadittava koulutus ja osaaminen, Manssila painottaa.