Politiikka
20.8.2025 10:14 ・ Päivitetty: 20.8.2025 10:14
IL: Entiset kansanedustajat Erja Lahikainen ja Aapo Saari kuolleet
Entinen SDP:n kansanedustaja Erja Lahikainen on kuollut, kertoo Iltalehti. Lahikainen oli kuollessaan 71-vuotias.
Hän toimi kansanedustajana vuosina 1991-1995. Hänet valittiin eduskuntaan silloisesta Mikkelin läänin vaalipiiristä.
Iltalehden mukaan Lahikaisen kuolemasta kertoi SDP:n entinen kansanedustaja ja entinen puoluesihteeri Ulpu IIvari Facebookissa.
Iltalehti kertoi eilen myös toisen entisen kansanedustajan, keskustan Aapo Saaren kuolemasta. Saari oli kuollessaan 81-vuotias. Tiedon kuolemasta on vahvistanut Iltalehdelle hänen poikansa.
Saari toimi kansanedustajana vuosina 1983-1999. Hänet valittiin eduskuntaan silloisesta Vaasan läänin vaalipiiristä.
