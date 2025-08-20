Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

20.8.2025 10:14 ・ Päivitetty: 20.8.2025 10:14

IL: Entiset kansanedustajat Erja Lahikainen ja Aapo Saari kuolleet

Jari Soini

Entinen SDP:n kansanedustaja Erja Lahikainen on kuollut, kertoo Iltalehti. Lahikainen oli kuollessaan 71-vuotias.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hän toimi kansanedustajana vuosina 1991-1995. Hänet valittiin eduskuntaan silloisesta Mikkelin läänin vaalipiiristä.

Iltalehden mukaan Lahikaisen kuolemasta kertoi SDP:n entinen kansanedustaja ja entinen puoluesihteeri Ulpu IIvari Facebookissa.

Iltalehti kertoi eilen myös toisen entisen kansanedustajan, keskustan Aapo Saaren kuolemasta. Saari oli kuollessaan 81-vuotias. Tiedon kuolemasta on vahvistanut Iltalehdelle hänen poikansa.

Saari toimi kansanedustajana vuosina 1983-1999. Hänet valittiin eduskuntaan silloisesta Vaasan läänin vaalipiiristä.

