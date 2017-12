IL ja US: SDP kirinyt jo kokoomuksen kantaan gallupissa

SDP on jo kirinyt kokoomuksen lähes kiinni gallupissa, kertovat Iltalehti ja Uusi Suomi tuoreessa, joulun alla ilmestyneessä kannatusmittauksessaan.

Iltalehden ja Uuden Suomen Tietoykkönen Oy:llä teettämässä eduskuntapuolueiden kannatusarviossa SDP:tä kannattaa vastaajista 20,1 prosenttia, kun kokoomuksen kannatus on 20,8 %.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on tyytyväinen.

– Tulos kertoo siitä, että ihmiset ovat alkaneet ymmärtää, että tässä sotessa ja eriarvoistumiskehityksessä on isoja ongelmia suomalaisessa yhteiskunnassa ja että on olemassa Sosialidemokraattisen puolueen vaihtoehto tälle.

Gallupissa kolmantena on keskusta, mutta sen suosio on vain 16,2 %. Vihreitä kannattaa kyselyssä 13,7 % vastaajista.

Haastattelut (1 500 kappaletta) on tehty puhelinhaastattelujen ja internet -kyselyn yhdistelmänä 8.12.-18.12.2017. Kannatusarvion laskennassa on käytetty korjauskerrointa, joka pohjautuu sekä edellisiin kunta- että eduskuntavaaleihin. Kannatusarviossa (1146 vastaajaa) suurimman puolueen virhemarginaali on 2,4 prosenttiyksikköä suuntaansa.

312 jakoa Facebook Whatsapp