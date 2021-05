Ilkka Kanerva paalutti kokoomuksen linjaa: ”On hyvä muistaa, että kriisit Euroopassa yleisesti ottaen nostavat ääriliikkeiden ja yltiönationalistien kannatusta”

Ilkka Kanerva sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa, että Suomen jäsenyys Euroopan unionissa on sekä arvo-, talous- että turvallisuuspoliittinen valinta. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Nyt käynnistyvä EU:n tulevaisuuskonferenssi antaa meille kaikille erinomaiset mahdollisuudet tähän. Euroopan pitää pystyä toimimaan ja tuottamaan päätöksiä nykyistä nopeammin ja tehokkaammin ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan raameissa, jotka jäsenvaltiot ovat sille oikeuttaneet. ”

Kokoomuksen mukaan on palattava vastuulliseen europolitiikkaan eli sitä kohti, että jokainen EU-maa vastaa omista veloistaan, eikä toimivallan siirtoa unionille pidä yrittää salakuljettaa.

”Elpymispaketin on oltava ainutkertainen, kuten valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan. Pidämme näitä välttämättöminä ehtoina hyväksyä valiokunnan mietintö.”

Kanerva sanoo, että tukipaketissa on kuitenkin ongelmallisia valuvikoja.

”Niistä kävimme Jaakobin painia, hylätäkö vai korjata sitä. Päädyimme jälkimmäiseen. Siinä enemmistömme mukaan onnistuimmekin, sillä mietinnössä on selkeät ehdot Suomen europolitiikan ryhtiliikkeelle.”

Kanervan mukaan paketin kaataminen tarkoittaisi sen tosiasian unohtamista, että Suomi tarvitsee enemmän EU:ta kuin EU Suomea.

”Eurooppaa haastaa autoritäärisempään suuntaan muuttuva Venäjä sekä yhä aggressiivisemmin etujaan ajava Kiina. Naton ulkopuolisena maana meidän tärkein turvallisuustakeemme on kuitenkin Euroopan Unioni ja sen solidaarisuus. On hyvä muistaa, että kriisit Euroopassa yleisesti ottaen nostavat ääriliikkeiden ja yltiönationalistien kannatusta. EU:han on heille otollinen maalittamisen kohde EU:ta on syytä arvostella silloin, kun siihen on asiallista aihetta. Nytkin näemme, että pakettiin liittyy ongelmia, mutta paketin hyväksyminen eduskunnan nyt asettamin ehdoin on Suomen etu.”

Kokoomuksen eduskuntaryhmä peräänkuuluttaakin katseen kääntämistä tulevaisuuteen.

”Asiat eivät näyttäisi helpottuvan tämän koronakriisinkään jälkeen, vaan uudet haasteet ovat tunnistettavissa, osin jopa pahaenteiselläkin tavalla. EU-paketin kustannus on meille kuitenkin siedettävä siihen verrattuna, millainen turvallisuuspoliittinen merkitys EU-jäsenyydellämme Suomelle on. ”