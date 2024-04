Ilmatila Etelä-Norjan yllä on suljettu Oslon lennonohjauskeskuksen teknisen vian vuoksi

Ilmatila koko Etelä-Norjan yllä on tilapäisesti suljettu, kertoo lentokenttiä ja muuta lentoliikenteen infrastruktuuria ylläpitävä Avinor. Sulkemisen syynä on tekninen vika Oslon lennonohjauskeskuksessa. Vika havaittiin aamulla kello 6.30 paikallista aikaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tilanteen odotetaan aiheuttavan huomattavia viivästyksiä, ja Avinor kehottaa matkustajia noudattamaan lentoyhtiöltään saamiaan tietoja.

Oslon lentokentältä viimeinen kone pääsi nousemaan ilmaan aamukuudelta.

- Meille on kerrottu, että ilmatila on joka tapauksessa suljettuna kello 11:een (kello 12:een Suomen aikaa). Tämä tarkoittaa sitä, että joudumme perumaan useita lentoja, kertoi Eline Hyggen Skari lentoyhtiö Norwegianin viestinnästä norjalaiselle TV2:lle.

Teknisen vian syytä ei vielä tiedetä, mutta Avinor on sulkenut pois tietomurron mahdollisuuden.

- On olemassa kaksi järjestelmää, jotka eivät keskustele keskenään. Ja se on merkinnyt sitä, että meidän on suljettava ilmatila koko Etelä-Norjan yllä, sanoi Avinorin tiedottaja Ylva Celius Trulsen Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle.