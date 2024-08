Intian pääministerin historiallinen vierailu Puolaan ja Ukrainaan alkaa

Intian pääministeri Narendra Modi aloittaa tänään historiallisen vierailunsa Puolassa sekä Ukrainassa, jossa hän on luvannut kampanjoida rauhanomaisen ratkaisun puolesta Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Modista tulee näin ensimmäinen Intian pääministeri, joka on tehnyt virallisen vierailun Ukrainaan. Hänestä tulee myös ensimmäinen Intian pääministeri 45 vuoteen, joka vierailee Puolassa.

Puolassa hän tapaa torstaina pääministeri Donald Tuskin, presidentti Andrzej Dudan sekä maassa asuvia intialaisia. Puolassa on määrä keskustella Ukrainassa käytävän sodan lisäksi Intian ja Puolan taloussuhteista.

Ukrainassa Modi tapaa presidentti Volodymyr Zelenskyin.

Modin hallitus on ylläpitänyt historiallisesti lämpimiä välejään Venäjään sodankin aikana, eikä Intia ole suoraan tuominnut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan helmikuussa 2022.

Heinäkuussa Modi kuvattiin jopa halaamassa Venäjän presidentti Vladimir Putinia tämän virka-asunnolla vain tunteja sen jälkeen, kun Venäjä oli pommittanut useita kaupunkeja Ukrainassa.

INTIALLA on perinteisesti ollut Venäjään läheiset suhteet, jotka periytyvät jo Neuvostoliiton ajoilta. Intia on hyötynyt tiiviistä Venäjä-suhteestaan Ukrainan sodan aikana esimerkiksi siten, että se on saanut ostettua alennushintaan venäläistä öljyä. Venäjä on myös Intian tärkein aseiden toimittaja.

Samaan aikaan Modi on huolehtinut suhteista myös länsimaihin ja jopa yrittänyt lähentyä länttä turvallisuusyhteistyössä, vastapainoksi alueellisen kilpailijansa Kiinan vaikutusvallan leviämiselle.

Modi on kehottanut sodan molempia osapuolia käymään neuvotteluja taistelujen lopettamiseksi.

- Ystävänä ja kumppanina toivomme rauhan ja vakauden pikaista paluuta alueelle, Modi sanoi lausunnossaan, joka julkaistiin AFP:n mukaan keskiviikkona ennen hänen lähtöään.

Kiovassa Modi aikoo esitellä Zelenskyille “näkökulmia meneillään olevan Ukrainan konfliktin rauhanomaiseen ratkaisemiseen”, lausunnossa muotoiltiin.

- Intia on johdonmukaisesti kannattanut diplomatiaa ja vuoropuhelua ratkaisun saavuttamiseksi neuvotteluilla, sanoi Intian ulkoministeriön edustaja Tanmaya Lal ennen vierailuja AFP:n mukaan.