Intiasta ei ole Australiaan tulemista, jopa viiden vuoden vankeus uhkaa

Koronakriisin kourissa olevasta Intiasta Australiaan saapuvia uhkaa maanantaista lähtien jopa viiden vuoden vankeustuomio, viranomaiset ilmoittivat. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Australia tiukensi sääntöjään äärimmilleen sen jälkeen, kun viranomaiset havaitsivat, että maahan oli saapunut ihmisiä Intiasta vaihtoyhteyksien kautta. Suorat lennot oli lopetettu jo aikaisemmin.

– Hallitus ei tee tällaisia päätöksiä kevyin perustein. Australian terveydenhuolto- ja karanteenijärjestelmän toimivuus on kuitenkin turvattava ja koronatartuntojen määrä karanteeniyksiköissä pystyttävä pitämään hallittavalla tasolla, maan terveysministeri Greg Hunt sanoi.

Maahantulokielto koskee myös Australian kansalaisia, ja se on voimassa ainakin kuluvan kuun puoliväliin. Intiassa on jumissa tuhansittain australialaisia, joiden kotiuttamisen tilauslennoilla pääministeri Scott Morrison on torjunut.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch arvosteli kovin sanoin Australian päätöstä.

– Sen sijaan, että hallitus keskittyy vankilatuomioihin ja koviin rangaistuksiin, sen pitäisi etsiä turvallisia tapoja panna Intiasta palaavat karanteeniin, järjestön Australian aluejohtaja Elaine Pearson neuvoi.