Iran teloitti – nyt tuli USA:n reaktio

Asiasta kertoo Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan. Tviitissään hän viittaa nimellä kahteen Iranin lauantaina teloittamaan mieheen ja mainitsee myös maanantaina ilmoitetut uudet kuolemantuomiot.

Iranin oikeuslaitos kertoi maanantaina, että maassa oli tuomittu kuolemaan kolme ihmistä, joita syytettiin kolmen turvallisuusjoukkojen jäsenen tappamisesta. Saleh Mirhashemi, Majid Kazemi ja Saeed Yaghoubi tuomittiin kuolemaan syytettynä ”sodasta Jumalaa vastaan”, oikeuslaitoksen uutissivusto kertoi.

Lisäksi kahden ihmisen kerrotaan saaneen saman tapauksen tiimoilta vankeustuomiot. Tuomioista voi vielä valittaa maan korkeimpaan oikeuteen.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan Iran jää täytäntöön pantujen kuolemantuomioiden osalta maailmassa toiseksi vain Kiinalle. Vuonna 2021 Iran teloitti ainakin 314 ihmistä.

SIVEYSPOLIISIN käsissä kuolleen nuoren kurdinaisen Mahsa Aminin tapauksesta syyskuun puolivälissä alkaneissa mielenosoituksissa on kuollut satoja ihmisiä ja tuhansia on pidätetty.

Norjasta käsin toimivan Iran Human Rights -ihmisoikeusjärjestön (IHR) mukaan kiinni otetuista mielenosoittajista ainakin 109 on joko tuomittu kuolemaan tai on vastaamassa syytöksiin, joista voi saada kuolemantuomion.

IHR kertoi maanantaina, että mielenosoitusten alkamisen jälkeen on kuollut yhteensä noin 480 mielenosoittajaa, mukaan lukien 64 alaikäistä.

Iranilaisviranomaisten mukaan sadat ihmiset ovat saaneet surmansa ja kuolleiden joukossa on myös turvallisuusjoukkojen jäseniä.

Iran on syyttänyt ulkomaisten toimijoiden olevan mielenilmausten taustalla.

- Ei ole epäilystäkään, etteikö olisi talous- ja toimeentulo-ongelmaa, mutta voidaanko tämä ongelma ratkaista roska-astioita polttamalla ja kaduilla mellakoimalla, maan korkein johtaja ajatollah Ali Khameini sanoi maanantaina virallisen verkkosivustonsa mukaan.

- Epäilemättä nämä toimet ovat maanpetos, ja vastuussa olevat instituutiot käsittelevät maanpetosta vakavasti ja aiheellisesti, hän jatkoi.

KURINPALAUTUS ja teloitukset ovat aiheuttaneet paheksuntaa ympäri maailman, ja länsimaat ovat asettaneet Iranille uusia pakotteita.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat syyttäneet Iranin pakottaneen mielenosoittajia antamaan tunnustuksia ja evänneen tuhansilta kiinni otetuilta mahdollisuuden kunnolliseen oikeusprosessiin.

Kanada ilmoitti maanantaina uusista pakotteista Irania vastaan. Kanadan ulkoministeri Melanie Joly kuvaili hallinnon toimia rohkeiden iranilaisäänien julmaksi tukahduttamiseksi.

Euroopan unioni ja lukuisat Euroopan maat, mukaan lukien Itävalta, Belgia, Britannia, Tanska, Ranska, Saksa, Hollanti ja Norja ovat kutsuneet iranilaisdiplomaatteja puhutteluun lauantaisten teloitusten vuoksi.

Mielenosoitukset jatkuvat edelleen Iranissa, minkä lisäksi esimerkiksi Lontoossa ja Pariisissa on järjestetty viime päivinä jälleen Iranin hallinnon vastaisia mielenilmauksia.

Iranissa viranomaiset ovat ottaneet kiinni useita protesteja tukeneita silmäätekeviä julkisuuden henkilöitä, mukaan lukien urheilijoita ja taiteilijoita.

Iranin edesmenneen presidentin Akbar Hashemi Rafsanjanin tytär Faezeh Hashemi on tuomittu vastikään viideksi vuodeksi vankilaan. Hänen asianajajansa Neda Shams kertoi asiasta maanantaina uutistoimisto AFP:lle.

Faezeh Hashemi on naistenoikeusaktivisti ja entinen päättäjä. Hänet pidätettiin syyskuun lopulla ja häntä syytettiin propagandasta sekä yleisen järjestyksen ja kansallisen turvallisuuden vastaisista toimista.

MIELENOSOITTAJAT kerääntyivät myöhään sunnuntaina vankilan ulkopuolelle maan pohjoisosassa sijaitsevassa Karajin kaupungissa sen jälkeen, kun kaksia vankia kerrottiin siirretyn eristykseen teloitustaan odottamaan. Asiasta kertoivat useat ulkomailla toimivat ihmisoikeusjärjestöt.

Mielenosoituksia seuraavan sosiaalisen median kanava 1500tasvirin mukaan väkijoukko oli kokoontunut osoittamaan mieltään pelastaakseen kuolemaan tuomitun Mohammad Ghobadloun ja toisen vangin Mohammad Boroghanin henget. Mielenosoittajien joukossa kerrotaan olleen myös Ghobadloun äidin.

Kumpikin heistä on tuomittu kuolemaan turvallisuusjoukkoihin kohdistuneiden hyökkäysten vuoksi, ja heidän valituksensa on kumottu.

YK:n ihmisoikeusasioiden korkean edustajan toimisto ilmaisi maanantaina olevansa erittäin huolissaan uutisista, jotka kertovat näiden kahden miehen lähestyvistä teloituksista.

Iranin oikeuslaitos kommentoi verkkosivustollaan uutisia maanantaina syyttämällä vihamielisen median levittävän huhuja kaksikon teloituksiin liittyen. Verkkosivuston mukaan vankien tuomioiden täytäntöönpano ei ole asialistalla, koska oikeusprosessit ovat kesken.

We condemn the executions of Mohammad Mehdi Karami & Mohammad Hosseini and the additional executions announced today. We join with partners around the world calling for an immediate cessation of these abuses. Iran will be held accountable.

— Jake Sullivan (@JakeSullivan46) January 9, 2023