18.3.2026 16:28 ・ Päivitetty: 18.3.2026 16:28
Iran teloitti Ruotsin kansalaisen – suurlähettiläs kieltäytyi puhuttelusta
Vakoilusta tuomittu Ruotsin kansalainen teloitettiin keskiviikkona Iranissa, vahvisti Ruotsin ulkoministeriö. Mies oli ollut pidätettynä Iranissa viime kesäkuusta lähtien.
Hän oli ollut Ruotsin kansalainen yli kymmenen vuotta, mutta Iran ei ollut tunnustanut hänen kaksoiskansalaisuuttaan eikä antanut Ruotsin seurata oikeudenkäyntiä.
RUOTSIN ulkoministeri Maria Malmer Stenergard sanoi lausunnossaan olevansa tyrmistynyt tapahtuneesta.
Ruotsi oli Stenergardin mukaan toistuvasti ottanut tapauksen esille eri tasoilla Iranin edustajien kanssa ja vaatinut miehelle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.
Ruotsin ulkoministeriö kutsui Iranin suurlähettilään puhutteluun tapauksesta, mutta Stenergardin mukaan suurlähettiläs ei suostunut tapaamiseen.
