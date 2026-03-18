Ulkomaat

18.3.2026 16:28 ・ Päivitetty: 18.3.2026 16:28

Iran teloitti Ruotsin kansalaisen – suurlähettiläs kieltäytyi puhuttelusta

Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard Espoossa helmikuussa.

Vakoilusta tuomittu Ruotsin kansalainen teloitettiin keskiviikkona Iranissa, vahvisti Ruotsin ulkoministeriö. Mies oli ollut pidätettynä Iranissa viime kesäkuusta lähtien.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hän oli ollut Ruotsin kansalainen yli kymmenen vuotta, mutta Iran ei ollut tunnustanut hänen kaksoiskansalaisuuttaan eikä antanut Ruotsin seurata oikeudenkäyntiä.

RUOTSIN ulkoministeri Maria Malmer Stenergard sanoi lausunnossaan olevansa tyrmistynyt tapahtuneesta.

Ruotsi oli Stenergardin mukaan toistuvasti ottanut tapauksen esille eri tasoilla Iranin edustajien kanssa ja vaatinut miehelle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.

Ruotsin ulkoministeriö kutsui Iranin suurlähettilään puhutteluun tapauksesta, mutta Stenergardin mukaan suurlähettiläs ei suostunut tapaamiseen.

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
18.3.2026
Keskustan hiipuminen ei ole hyvä uutinen SDP:lle
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
18.3.2026
Hallitus taipui viilaamaan pätkätyöesitystä – Marttinen: ”Selkeyttää lainsäädännön kokonaiskuvaa”
Lue lisää

Pekka Tuuri

Mielipiteet
17.3.2026
Tätä väitettä perussuomalaiset levittävät SDP:stä ja maahanmuutosta – olennainen fakta unohtuu usein keskustelusta
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
18.3.2026
Arvio: Kuoleman lintu varastaa show’n surukuvauksessa, joka kallistuu lapselliseksi kauhurevittelyksi
Lue lisää

