Iran yrittää hillitä koronavirustartuntoja vapauttamalla 54 000 vankia

Viime päivinä uuden koronaviruksen tartuntamäärät ovat nousseet monissa maissa Kiinan ulkopuolella. Uutiskanava CNN:n mukaan Yhdysvalloissa tartuntatapauksia on jo ainakin 122.

Demokraatti.fi/STT

Valkoisen talon tiedottaja Stephanie Grisham kertoi tiistaina tviitissään, että koronaviruksen leviämisuhkaan erittäin skeptisesti suhtautuva presidentti Donald Trump olisi lahjoittanut osan palkkiostaan viruksen torjuntatyöhön. Grishamin mukaan presidentin viime vuoden viimeisen neljänneksen palkkio eli 100 000 dollaria ohjataan sosiaali- ja terveysministeriölle.

Miljardiomaisuutta hautova Trump ei ole virassa olleessaan ottanut presidentille kuuluvaa 400 000 dollarin vuosipalkkiota vaan on ohjannut sitä esimerkiksi hallintonsa eri osastoille, kertoo uutiskanava CNBC.

Kiina kertoi varhain keskiviikkona noin 40 uudesta koronaviruskuolemasta. Päivittäin raportoitu kuolleiden määrä on laskenut kolmena perättäisenä päivänä. Maassa on vähän yli kahdessa kuukaudessa kuollut viruksen seurauksena jo lähes 3 000 ihmistä.

Kiinan viranomaisten julkisuuteen kertomien lukujen mukaan yhteensä noin 80 000 ihmistä on saanut tartunnan.

Maailmalla jo noin 93 000 tartuntaa

Tartuntoja on viime päivinä todettu enenevissä määrin myös Iranissa, joka on kertonut yli 2 300 ihmisen saaneen tartunnan. Kahdessa viikossa on kuollut lähes 80 ihmistä.

Tiistaina maa kertoi yrittävänsä hillitä tartuntoja vapauttamalla 54 000 vankia, kertoo muun muassa yleisradioyhtiö BBC.

Iranin viranomaisten mukaan vankeja on vapautettu ylitäysistä vankiloista sen jälkeen, kun heidät on ensin testattu viruksen varalta.

Iranissa virukselta ei ole välttänyt edes maan poliittinen eliitti. BBC:n mukaan 290 parlamentin jäsenestä 23:lla on todettu tartunta.

Euroopassa tartuntoja on löydetty eniten Italiasta. Maa on kertonut noin 2 500 tartunnasta, ja lähdes 80 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

Yhteensä tartuntoja on maailmalla todettu noin 93 000.

STT–Mari Areva