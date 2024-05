Iranin presidentti Raisi on kuollut – helikopteri paloi täysin onnettomuudessa

Iranin hallitus on vahvistanut presidentti Ebrahim Raisin kuolleen helikopteriturmassa, AFP kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Virallisessa lausunnossa vakuutetaan, ettei tämä vaikuta millään tavalla Iranin hallinnon työskentelyyn.

Medioiden mukaan turmassa kuoli lisäksi muun muassa Iranin ulkoministeri Hossein Amir-Abdollahian.

BBC:n mukaan Iranin valtiollinen uutistoimisto IRNA on myös julkaissut turmapaikalta Punaisen puolikuun lennokilla kuvaaman videon. Videolla näkyy helikopterin sinivalkoinen pyrstö ja tuhoutunutta romua palaneen metsikköalueen seassa. Kuvassa ei näy mitään elon merkkejä.

Helikopterin turmapaikalta ei löydetty iranilaisviranomaisen mukaan henkiin jääneitä, Reuters kertoi aiemmin.

Helikopteri paloi viranomaislähteen mukaan täysin onnettomuudessa. Kaikkien kyydissä olleiden pelätään kuolleen onnettomuudessa.

ONNETTOMUUS tapahtui sunnuntaina Luoteis-Iranissa vuoristoisella seudulla. Kopterin etsintöjä vaikeutti alueella ollut sankka sumu.

Iranin vallankumouskaartin komentajan Hossein Salamin kerrottiin aiemmin saapuneen alueelle tutkimaan tapahtunutta ja nopeuttamaan pelastustöitä.

Raisi oli vierailulla alueella vihkimässä uutta patoa Azerbaidzhanin presidentin Ilham Alijevin kanssa.

TURKIN valtiollinen uutistoimisto Anadolu kertoi aiemmin maanantaiaamuna X-viestipalvelussa, että etsintöihin osallistunut turkkilaislennokki olisi havainnut varhain maanantaina lämpöjäljen, jonka uskottiin olevan helikopterin mahdollinen putoamispaikka.

Anadolun mukaan turkkilaiset välittivät mahdollisen putoamispaikan sijainnin iranilaisviranomaisille. Myös Iranin vallankumouskaartin komentaja vahvisti tiedon lämpöjäljen löytymisestä Irnalle varhain maanantaiaamuna.

Yhdysvaltain demokraattisenaattori Chuck Schumer on kertonut BBC:n mukaan, ettei Iranin helikopteriturmassa ole toistaiseksi tullut esiin mitään epäilyttävää.

Senaatin enemmistöjohtajan mukaan kyseessä vaikuttaa olleen onnettomuus. Hän kuitenkin korosti tutkinnan olevan vielä kesken.

Toisaalta ainakin useampi yhdysvaltalainen lainsäätäjä on ilmaissut iloaan Ebrahim Raisin mahdollisen kuoleman johdosta. Edustajainhuoneen jäsen, republikaanien Michael Waltz kutsui Raisia murhanhimoiseksi ihmisoikeuksien loukkaajaksi X:ssä. Republikaanisenaattori Rick Scott taasen kuvaili X:ssä maailman olevan turvallisempi ja parempi paikka, jos Raisi on kuollut.

LUKUISAT valtiot ovat kertoneet, että ne auttavat iranilaisia pelastus- ja etsintätöissä. Apua on luvattu antaa muun muassa Irakista, Azerbaidzhanista sekä Venäjältä.

Apua tuli myös EU:lta, joka kertoi sunnuntaina illalla aktivoineensa Iranin pyynnöstä hätätilanteisiin tarkoitetun Copernicus EMS-kartoituspalvelunsa avuksi helikopterin etsintään.

Irib on Guardianin mukaan keskeyttänyt normaalin lähetysvirtansa ja näyttää sen sijaan ympäri maata järjestettäviä rukoushetkiä Raisin puolesta.

Raisi, 63, on ollut Iranin presidentti vuodesta 2021 lähtien. Teokraattisesti johdetun Iranin ylin vallankäyttäjä on hengellinen johtaja, 84-vuotias ajatollah Ali Khamenei, joka on johtanut maata vuodesta 1989 lähtien.

Uutista päivitetty klo 8.54