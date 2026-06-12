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Ulkomaat

12.6.2026 10:53 ・ Päivitetty: 12.6.2026 10:53

Iranilaismediat: Vihollisuuksien lopettaminen myös Libanonissa sisältyy Iranin ja Yhdysvaltojen sopimusluonnokseen

ATTA KENARE / AFP / LEHTIKUVA
Teheranin Vanak-aukiolla valtava mainoslakana talon kyljessä esittää Iranin ohjuksia ja shiiojen ensimmäiselle imaamille, imaami Alille kuulunutta miekkaa.

Iranilaisen uutistoimisto Mehrin julkaiseman sopimusluonnoksen mukaan Yhdysvallat ja Iran sopivat vihollisuuksien lopettamisesta kaikilla rintamilla, myös Libanonissa.

Sopimusluonnoksessa sanotaan myös, että Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä päästä 60 päivän aikana sopimukseen Iranin ydinohjelmasta. Sopimuksessa sovittaisiin myös Yhdysvaltojen Iranille asettamien pakotteiden poistamisesta.

Lisäksi sopimusluonnoksessa mainitaan, että Iranin jäädytettyjä varoja vapautettaisiin 24 miljardin dollarin edestä 60 päivän kuluessa.

Iranilainen uutistoimisto Irna kertoo, että sopimusluonnoksen mukaan Iran ei luovu strategisen Hormuzinsalmen hallinnasta. Se ei myöskään aio palauttaa olosuhteita, jotka vallitsivat Hormuzinsalmessa ennen Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäystä.

Irnan mukaan Iran aikoo ydinneuvotteluissa pitää kiinni oikeudestaan rikastaa uraania ja säilyttää rikastettua uraania.

Yhdysvallat ja Israel aloittivat viimeisimmän sodan Irania vastaan helmi-maaliskuun vaihteessa. Pian sen jälkeen Libanonissa toimiva ja Iranin tukema ääriliike Hizbollah alkoi laukaista ohjuksia ja raketteja Israeliin, jolloin Israel alkoi pommittaa Libanonia. Lisäksi Israel aloitti maaoperaation ja tunkeutui joukoillaan Etelä-Libanoniin.

Yhdysvaltojen ja Israelin aloittaessa sodan Iranin korkein johtaja, ajatollah Ali Khamenei sai surmansa pommituksessa. Khamenein seuraajaksi valittiin hänen poikansa Mojtaba Khamenei.

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