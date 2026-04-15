Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

15.4.2026 15:00 ・ Päivitetty: 15.4.2026 15:07

Iranilta vastauhkaus omasta merisaarrosta ja uhittelua uraanilla – Neuvotteluja kuitenkin jatketaan

AFP / LEHTIKUVA
Motoristi ohitti Iranin ex-johtajaa Ali Khameneita (oik.) ja hänen poikaansa ja seuraajansa Mojtaba Khameneita esittävän julisteen huhtikuun 16. päivänä Teheranissa.

Iran uhkasi keskiviikkona omalla merisaarrollaan, jos Yhdysvallat jatkaa omaansa.

Iranin mukaan se aikoo estää kaupallisen liikennöinnin Punaisellamerellä, Persianlahdella ja Omaninmerellä, jos Yhdysvallat jatkaa merisaartoaan.

Iranin asevoimien maan televisiolle välittämässä lausunnossa todettiin, että jos Yhdysvaltojen saarto jatkuu, sitä on pidettävä johdantona tulitauon rikkomiselle.

Yhdysvaltain asevoimat kertoi aikaisemmin pysäyttäneensä kaiken Iraniin tai sieltä ulos meriteitse kulkevan viennin.

Yhdysvaltain asevoimien ilmoittama Iranin satamien saarto alkoi maanantai-iltana Suomen aikaa. Tarkoituksena on estää Iraniin liittyvien alusten läpikulku Hormuzinsalmelta.

IRANIN mukaan sillä ei ole mitään aikeita luopua uraanin rikastamisesta. Iranin ulkoministeriön mukaan maalla on kiistaton oikeus rikastaa uraania, mutta rikastamisen tasosta voidaan neuvotella.

- Mitä tulee rikastamisen tasoon tai muotoon, olemme aina sanoneet olevamme valmiita neuvottelemaan. Olemme korostaneet, että Iranin tulisi saada jatkaa rikastamista tarpeidensa mukaan, sanoi ulkoministeriön edustaja Esmaeil Baqaei keskiviikkona.

Baqaei korosti, ettei Iranin oikeutta rauhanomaiseen ydinenergian käyttöön voida ottaa siltä pois painostamalla tai sotimalla.

HÄN kertoi niin ikään, että epäsuorat keskustelut Yhdysvaltain kanssa jatkuvat. Ulkoministeriön mukaan viikonloppuna kariutuneiden neuvottelujen jälkeen viestinvaihto on jatkunut välittäjävaltio Pakistanin kautta.

Baqaei kertoi Pakistanin delegaation olevan matkalla Iranin pääkaupunkiin Teheraniin. Iranin valtiollisen television mukaan valtuuskunta vie mukanaan viestin Iranin johdolle Yhdysvalloilta.

Valtuuskuntaa johtaa Pakistanin armeijan päällikkö Asim Munir, ja ryhmän vastaanottaa Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi.

Pakistan toimi välittäjänä Iranin ja Yhdysvaltojen välisissä neuvotteluissa, jotka kariutuivat viime viikonloppuna Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi tiistaina yhdysvaltalaismedioille, että rauhanneuvottelut Iranin kanssa voisivat jatkua lähipäivinä.

Juttua päivitetty klo 18.07: lisätty tiedot Pakistanin valtuuskunnasta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU