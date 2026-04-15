Iranilta vastauhkaus omasta merisaarrosta ja uhittelua uraanilla – Neuvotteluja kuitenkin jatketaan

Iran uhkasi keskiviikkona omalla merisaarrollaan, jos Yhdysvallat jatkaa omaansa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Iranin mukaan se aikoo estää kaupallisen liikennöinnin Punaisellamerellä, Persianlahdella ja Omaninmerellä, jos Yhdysvallat jatkaa merisaartoaan.

Iranin asevoimien maan televisiolle välittämässä lausunnossa todettiin, että jos Yhdysvaltojen saarto jatkuu, sitä on pidettävä johdantona tulitauon rikkomiselle.

Yhdysvaltain asevoimat kertoi aikaisemmin pysäyttäneensä kaiken Iraniin tai sieltä ulos meriteitse kulkevan viennin.

Yhdysvaltain asevoimien ilmoittama Iranin satamien saarto alkoi maanantai-iltana Suomen aikaa. Tarkoituksena on estää Iraniin liittyvien alusten läpikulku Hormuzinsalmelta.

IRANIN mukaan sillä ei ole mitään aikeita luopua uraanin rikastamisesta. Iranin ulkoministeriön mukaan maalla on kiistaton oikeus rikastaa uraania, mutta rikastamisen tasosta voidaan neuvotella.

- Mitä tulee rikastamisen tasoon tai muotoon, olemme aina sanoneet olevamme valmiita neuvottelemaan. Olemme korostaneet, että Iranin tulisi saada jatkaa rikastamista tarpeidensa mukaan, sanoi ulkoministeriön edustaja Esmaeil Baqaei keskiviikkona.

Baqaei korosti, ettei Iranin oikeutta rauhanomaiseen ydinenergian käyttöön voida ottaa siltä pois painostamalla tai sotimalla.

HÄN kertoi niin ikään, että epäsuorat keskustelut Yhdysvaltain kanssa jatkuvat. Ulkoministeriön mukaan viikonloppuna kariutuneiden neuvottelujen jälkeen viestinvaihto on jatkunut välittäjävaltio Pakistanin kautta.

Baqaei kertoi Pakistanin delegaation olevan matkalla Iranin pääkaupunkiin Teheraniin. Iranin valtiollisen television mukaan valtuuskunta vie mukanaan viestin Iranin johdolle Yhdysvalloilta.

Valtuuskuntaa johtaa Pakistanin armeijan päällikkö Asim Munir, ja ryhmän vastaanottaa Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi.

Pakistan toimi välittäjänä Iranin ja Yhdysvaltojen välisissä neuvotteluissa, jotka kariutuivat viime viikonloppuna Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi tiistaina yhdysvaltalaismedioille, että rauhanneuvottelut Iranin kanssa voisivat jatkua lähipäivinä.

Juttua päivitetty klo 18.07: lisätty tiedot Pakistanin valtuuskunnasta.