Näin Huoltovarmuuskeskus arvioi Lähi-idän kriisin vaikutuksia

Suomen huoltovarmuus ei ole heikentynyt Lähi-idän sodan takia, tiedottaa Huoltovarmuuskeskus.

Polttoaineiden ja viljan saatavuus on Suomessa hyvä, sen sijaan lannoitteiden saatavuutta on parannettava jatkossa, Huoltovarmuuskeskus katsoo uusimmassa tilannearviossaan.

Virasto seuraa Lähi-idän tilannetta ja ennakoi sen vaikutuksia Suomen huoltovarmuuteen yhdessä yritysten ja muiden viranomaisten kanssa.

IRANIN sodan vaikutus huoltovarmuuteen on näkynyt toistaiseksi lievinä ongelmina yritysten toimintakyvyssä liittyen polttoaineiden, raaka-aineiden ja materiaalien hintojen nousuun. Jos sota pitkittyy, varsinaisten saatavuusongelmien mahdollisuus kasvaa.

Suomessa ei ole Huoltovarmuuskeskuksen mukaan polttoainepulaa, sillä Suomen raakaöljy ja kaasu saadaan Pohjanmereltä. Nesteen jalostamon kapasiteetti valmistaa raakaöljystä eri polttoainetuotteita on merkittävästi Suomen tarvitsemaa polttoainetarvetta suurempi. Koska raakaöljy hinnoitellaan kansainvälisillä markkinoilla, öljytuotteiden hinta nousee myös Suomessa.

Suomessa ei ole lähikuukausina nähtävissä ongelmia lentopetrolin saatavuudessa. Huoltovarmuuskeskuksen mukaan lentoyhtiöiden tilanne riippuu pitkälti tehdyistä sopimuksista ja hintasuojauksista.

SUOMELLA on velvoite- ja varmuusvarastoissa vähintään viiden kuukauden tarvetta vastaava määrä polttoaineita. Määrä on kansainvälisesti vertailtuna korkea, joten Suomi on hyvin varautunut myös merkittäviin saatavuusongelmiin.

Suomen sähköntuotanto on pääosin riippumatonta fossiilisista polttoaineista. Vaikka kriisi jatkuisi pitkään, sillä ei ole merkittävää suoraa vaikutusta sähkön hintaan Suomessa, Huoltovarmuuskeskus toteaa.

Konfliktin pitkittyessä välilliset vaikutukset kasaantuvat ja vaikuttavat Suomeenkin. Teollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden hinnat nousevat, kuljetuskustannukset kallistuvat, globaalien toimitusketjujen viiveet lisääntyvät ja yleinen inflaatio voi kohota. Tämä näkyy kuluttajille hintojen nousuna.

Lähi-itä on keskeinen muovin raaka-aineiden tuottaja myös Suomeen. Muovin raaka-aineiden saatavuuden häiriöt voivat vaikuttaa elintarvikehuoltoon tulevina kuukausina. Vaihtoehtoisten raaka-ainetoimittajien kysyntä on nyt kova ja Suomi on pieni markkina. Erityisesti muovisten elintarvikepakkausten raaka-aineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi.

HORMUZINSALMEN häiriöt voivat vaikuttaa merkittävästi myös kemianteollisuuden raaka-aineiden saantiin. Se voi vähentää esimerkiksi lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden saatavuutta ja nostaa hintoja, mikä heijastuu globaaliin viljantuotantoon.

Suomen ruokajärjestelmä on 80 prosenttisesti omavarainen. Elintarvikeviljan tuotanto on ollut omavaraista pitkään. Elintarvikeviljan saatavuudessa ei Huoltovarmuuskeskuksen mukaan ole odotettavissa äkillisiä ja merkittäviä muutoksia tämänhetkisen arvion perusteella. Suomessa tulevan kasvukauden lannoitteet on jo pitkälti hankittu tiloille.

Jos sota Lähi-idässä pitkittyy, lannoitteiden ja polttoaineiden kallistuminen aiheuttaa lisäkustannuksia maatalousyrittäjille. Lannoitteiden käyttö maanviljelyssä todennäköisesti vähenee, viljelyala voi supistua ja sadot pienentyvät. Tilanteen kehittymistä on Huoltovarmuuskeskuksen mukaan tarpeen ennakoida tulevina satokausina.

VALTION varmuusvarastoissa on elintarvikeviljaa 9 kuukauden kokonaistarvetta vastaava määrä. Nykyisten viljavarastojen arvioidaan kattavan kotimaisen tuotannon osittaista vähentymistä huomattavan pitkän aikajakson.

Huoltovarmuuden näkökulmasta elintarvikehuollossa on tiettyjä osa-alueita, joiden varautumista on kehitettävä nykyisestä. Näitä ovat esimerkiksi vesihuollon kriisinkestävyys ja vedenhankinnan varajärjestelmät, kotimaisen kasvivalkuaisen saatavuus sekä päivittäistavarakauppojen toimintavarmuus häiriötilanteissa.

Huoltovarmuuskeskus toteaa, että maataloudessa on tarpeen vahvistaa kriittisten tuotantopanosten kuten lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden saatavuus, jotta Suomella säilyy riittävä omavaraisuus myös pitkittyvässä kriisissä.