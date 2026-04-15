Yhdysvallat: Pysäytimme Iranin meriteitse kulkevan viennin kokonaan

Yhdysvaltain asevoimat sanoo pysäyttäneensä Iraniin tai sieltä ulos meriteitse kulkevan viennin kokonaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoo Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcomin komentaja, amiraali Brad Cooper lausunnossaan.

Yhdysvaltain asevoimien ilmoittama Iranin satamien saarto alkoi maanantai-iltana Suomen aikaa. Tarkoituksena on estää Iraniin liittyvien alusten läpikulku Hormuzinsalmelta.

Centcomin julkaiseman lausunnon mukaan saarto on nyt pantu toimeen kaikissa iranilaissatamissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että rauhanneuvottelut Iranin kanssa voivat jatkua lähipäivinä. Trump sanoo New York Post -lehdelle antamassaan haastattelussa, että jotain voi tapahtua parin seuraavan päivän aikana.

Trump kehottaa häntä puhelimitse haastatellutta toimittajaa pysymään Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa, missä viikonloppuna käyty ensimmäinen neuvottelukierros päättyi erimielisyyksiin.

Yhdysvaltain Iranissa käymä sota on Trumpin oman käsityksen mukaan kuitenkin lähellä loppuaan. Trump kommentoi asiaa yhdysvaltalaismedia Fox Businessin julkaisemassa haastattelupätkässä.

Koko haastattelu on määrä julkaista paikallista aikaa keskiviikkoaamuna.

Trump sanoi ennakkoon julkaistulla videolla myös, että Iranin jälleenrakennuksessa kestäisi 20 vuotta, jos hän päättäisi tehostaa hyökkäystään maahan.

Presidentti toisti jälleen uskovansa, että iranilaiset haluavat päästä sopimukseen.

TRUMP ei sanonut New York Postille, kuka Yhdysvaltoja edustaisi mahdollisella seuraavalla neuvottelukierroksella. Hän kuitenkin vahvisti, ettei itse osallistu neuvotteluihin.

Uutiskanava CNN:n lähteiden mukaan varapresidentti J. D. Vancen on määrä johtaa Yhdysvaltain valtuuskuntaa myös toisella neuvottelukierroksella, jos sellainen järjestetään. Lisäksi Trumpin vävyn Jared Kushnerin ja erityislähettiläs Steve Witkoffin odotetaan lähteiden mukaan osallistuvan neuvotteluihin. Kaikki kolme olivat paikalla myös viime viikonlopun neuvotteluissa.

Yhdysvaltalainen virkamieslähde sanoi CNN:lle, ettei maiden välistä mahdollista toista tapaamista ole toistaiseksi lyöty lukkoon.

Ainakin uutistoimistot Reuters ja Bloomberg kertoivat aiemmin lähteisiinsä nojaten, että Yhdysvallat ja Iran harkitsevat uusien neuvotteluiden järjestämistä tällä viikolla. Medioiden mukaan neuvottelut halutaan järjestää ennen kahden viikon aselevon umpeutumista, jonka on määrä tapahtua ensi viikon keskiviikkona.

Trump sanoi maanantaina Valkoisessa talossa, että Iranista olisi ilmaistu halua jatkaa neuvotteluja. Trumpin ilmoituksen jälkeen öljyn hinta lähti laskuun ja osakkeet nousuun.

MUUN MUASSA yhdysvaltalaislehti New York Times on kertonut, että Yhdysvallat vaati viikonlopun neuvotteluissa Irania keskeyttämään uraanin rikastamisen 20 vuodeksi. Trump ilmaisi tyytymättömyyttään asiaan.

- Olen sanonut, etteivät he voi saada ydinasetta. Eli en pidä 20 vuodesta, hän sanoi New York Postille.

Iran ilmoitti maanantaina suostuvansa viiden vuoden keskeytykseen, kertoivat kaksi iranilaista virkamiestä ja yksi yhdysvaltalainen virkamies New York Timesille.

Trump on yhdysvaltalaislähteen mukaan torjunut Iranin tarjouksen.