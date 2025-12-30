Ulkomaat
30.12.2025 14:05 ・ Päivitetty: 30.12.2025 14:05
Iranissa osoitetaan mieltä elintason laskun ja valuuttaromahduksen takia – asialla kauppiaat ja opiskelijat
Iranissa huonosta taloustilanteesta kumpuavat mielenosoitukset jatkuvat.
Paikallisen median mukaan opiskelijat ovat tänään osoittaneet mieltään yliopistoissa pääkaupunki Teheranissa sekä suurkaupunki Isfahanissa, kertoo uutistoimisto Ilna, jolla on sidoksia työväenliikkeeseen. Protesteissa on kritisoitu elintason laskua.
Opiskelijaprotesteja ovat edeltäneet kauppiaiden aloittamat mielenosoitukset, joiden taustalla on Iranin valuutan arvon romahdus. Teheranissa kauppiaat pitivät maanantaina liikkeensä suljettuina toista päivää peräkkäin.
Presidentti Masoud Pezeshkian sanoi aiemmin tiistaina kehottaneensa sisäministeriä kuuntelemaan mielenosoittajien ”perusteltuja vaatimuksia”, kertoi valtiollinen uutistoimisto Irna.
Tiistaiaamuna suurin osa kaupoista ja kahviloista Teherania halkovan Vali-asr-kadun varrella oli uutistoimisto AFP:n mukaan tavalliseen tapaan auki. Keskustan aukioita valvoi mellakkapoliisi.
Fars-uutistoimisto julkaisi aiemmin kuvia, joissa joukko mielenosoittajia oli vallannut suuren pääkadun Teheranin keskustassa. Toinen valokuva näyttää osoittavan, että mielenosoitusten hajottamiseen käytettiin kyynelkaasua.
Wall Street Journalin mukaan sosiaalisessa mediassa on levinnyt samansuuntaista kuvamateriaalia, jonka sosiaalisen median sisältöjä tarkistava Storyful on varmentanut.
Farsin mukaan joidenkin mielenosoittajien ja turvallisuusjoukkojen välillä raportoitiin pieniä fyysisiä yhteenottoja.
WSJ:N mukaan Iranin valuutta rial on menettänyt 60 prosenttia arvostaan sitten kesäkuussa Israelin kanssa käydyn sodan. Maanantaina rial putosi uudelle ennätysalhaiselle tasolle, kun yhdellä dollarilla olisi saanut enimmillään jopa 1,445 miljoonaa rialia.
Eurolla olisi siis saanut lähes 1,7 miljoonaa rialia.
Ilna-uutistoimiston mukaan mielenosoittajat vaativat valtiota toimimaan välittömästi valuuttakurssien vaihtelun hillitsemiseksi ja selkeän talousstrategien laatimiseksi.
AFP:n kirjeenvaihtajat kertovat hintojen vaihtelun osittain lamauttaneen tuontitavaran myynnin, kun sekä myyjät että ostajat odottavat näkymien selkiytymistä.
Länsimaiden asettamat pakotteet ovat murjoneet Iranin taloutta vuosikymmeniä. Viimeisin isku tuli syyskuussa, kun YK palautti voimaan kymmenen vuoden ajaksi höllennetyt laajat Iranin vastaiset pakotteet. Syynä oli Iranin ja länsimaiden välisten ydinohjelmaneuvottelujen kariutuminen.
