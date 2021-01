Iranista tylyt terveiset Trumpille: ”Tyrannin poliittinen ura on ohi”

Yhdysvalloissa ulkoministeriehdokas Anthony Blinken on todennut yrittävänsä saada aikaan uutta ydinsopimusta Iranin kanssa, mikäli maa on siihen halukas. DEMOKRAATTI Demokraatti

Blinkenin mukaan uuden sopimuksen on otettava huomioon ”Iranin epävakauttavat toimet” Lähi-idässä.

Reutersin mukaan puolestaan Iranin presidentti Hassan Rouhani on patistellut USA:ta takaisin vuonna 2015 solmittuun ydinsopimukseen.

Sopimuksella pyritään estämään se, ettei Iran tee itselleen ydinasetta.

Rouhanin mukaan pallo on nyt USA:lla. Hänen mukaansa Iran on valmis palaamaan sopimukseen täysimääräisesti, jos USA tekee myös niin. Esillä ovat Iranin puolelta myös maahan kohdistetut pakotteet.

– Tyranni Trumpin poliittinen ura ja hänen uhkaava valtakautensa ovat päättyneet tänään. Hänen äärimmäisen painostuksensa politiikkaa Irania kohtaan on epäonnistunut täysin, Rouhani sanoo Reutersin mukaan Yhdysvaltain väistyvästä presidentistä Donald Trumpista.

– Trump on kuollut mutta ydinsopimus on yhä elossa, Rouhani on kommentoinut.