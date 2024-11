IS: Haavistolle on aukeamassa tehtävä YK:n Lähi-idän rauhanprosessissa

Vihreiden kansanedustaja ja entinen ulkoministeri Pekka Haavisto on saamassa YK:n Lähi-idän rauhanprosessin erikoiskoordinaattorin tehtävän, kertoi Ilta-Sanomat torstaina tietoihinsa nojaten. Nimitys ei ole tässä vaiheessa täysin varma, ja nimike voi muuttua. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

IS:n tietojen mukaan YK on ollut tehtävän suhteen aloitteellinen Suomen suuntaan.

IS kertoi jo keskiviikkona, että Haavisto on nousemassa merkittävään rauhanvälitystehtävään. Lehden mukaan ulkoministeriön virkakunta on lobannut ja kartoittanut sopivia tehtäviä, ja myös poliittinen johto on tehnyt työtä nimityksen eteen.

Haavisto kertoi keskiviikkona, ettei lähde ehdolle kuntavaaleissa. Hän sanoi asettavansa edelle rauhanrakentamiseen liittyvän tehtävän.

Haavisto kertoi myös, että häntä on aktiivisesti kysytty Helsingin pormestariehdokkaaksi.

Helsingin vihreät kertoi tiedotteessa, että asettaa ensi kevään kuntavaaleihin pormestariehdokkaansa joulukuun 14. päivänä. Helsingin nykyinen apulaispormestari Anni Sinnemäki ei pyri pormestariksi.

Helsingin vihreät järjestää pormestariehdokkaasta neuvoa-antavan jäsenäänestyksen, jos halukkaita on useampi. Kisaan täytyy ilmoittautua viimeistään 24. marraskuuta.

VIIME kuntavaaleissa Helsingin suurin puolue oli kokoomus, ja pormestarina toimii kokoomuksen Juhana Vartiainen.

Helsingin vihreiden puheenjohtaja Salla Merikukka sanoo tiedotteessa uskovansa, että Helsingin vihreille saadaan pormestariehdokas, jonka johdolla vihreät voi aidosti kamppailla Helsingin suurimman puolueen paikasta.

Merikukka sanoo, että pormestariehdokas löytyy keskeisten vihreiden poliitikkojen joukosta.

Tällä hetkellä vihreitä edustavat kaupunginvaltuustossa lukuisat myös kansanedustajina tai europarlamentaarikkoina toimivat poliitikot, kuten Maria Ohisalo, Alviina Alametsä, Atte Harjanne ja Fatim Diarra. Diarra kertoi kesälle Voima-lehdelle, että on käytettävissä pormestariehdokkaaksi.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 17.43.