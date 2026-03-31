Israel hyväksyi kuolemanrangaistuksia koskevan lain – palestiinalaishallinto tuomitsee

Palestiinalaishallinto tuomitsee Israelin parlamentin päätöksen hyväksyä kiistelty lakiesitys, joka mahdollistaisi kuolemanrangaistuksen terrori-iskuista tuomituille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kaavaillussa laissa Länsirannan palestiinalaisten tuomiot ovat erityisen tiukkoja. Länsirannalla asuvat tuomittaisiin ensisijaisesti kuolemaan, jos he tahallisesti surmaavat ihmisen terroristiseksi todetussa teossa. Sotilastuomioistuin voi vain erityistapauksessa muuttaa tuomion elinkautiseksi vankeudeksi.

Israelin miehittämällä Länsirannalla toimiva palestiinalaishallinto sanoo, ettei Israelilla ole itsemääräämisoikeutta palestiinalaisalueilla. Palestiinalaishallinnon mukaan Israelin siirtomaajärjestelmä pyrkii oikeuttamaan laittomat teloitukset lainsäädännön varjolla.

Äärijärjestö Hamas on niin ikään arvostellut lakiesitystä. Hamasin mukaan laki heijastaa Israelin lähestymistapaa, joka perustuu tappamiseen ja terrorismiin.

Lakiesityksen puolesta äänesti maanantaina 62 parlamentin jäsentä, mukaan lukien pääministeri Benjamin Netanjahu. Lakiesitystä vastusti 48 jäsentä. Yksi pidättäytyi äänestämästä, ja muut eivät olleet paikalla.

Lakiesityksen mukaan kuolemantuomio tulee panna täytäntöön hirttämällä 90 päivän sisällä tuomiosta. Pääministerin päätöksellä tuomion toimeenpanoa voi lykätä enintään 180 päivää.

EUROOPAN maat ja ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet laitaoikeistolaisen kansallisen turvallisuuden ministerin Itamar Ben-Gvirin ajamaa lakiesitystä.

Israelissa johtava ihmisoikeusjärjestö ilmoitti lakiesityksen hyväksymisen jälkeen jättäneensä korkeimmalle oikeudelle vetoomuksen, jossa järjestö vaatii lainsäädännön kumoamista.

Helmikuussa ihmisoikeusjärjestö Amnesty International vaati Israelin päättäjiä torjumaan lain vedoten siihen, kuinka lakia sovellettaisiin syrjivästi palestiinalaisia ​​kohtaan.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch sanoi kuolemantuomion syventävän Israelin eriarvoistavaa oikeusjärjestelmää, mikä kuuluu apartheid-järjestelmän tunnusmerkkeihin

- Kuolemanrangaistus on peruuttamaton ja julma, sanoi järjestön Lähi-idän varajohtaja Adam Coogle Human Rights Watchin tiedotteessa.

- Kun otetaan huomioon, että samalla (tuomioista) valittamista rajoitetaan ja annetaan 90 päivän määräaika toteuttaa teloitus, on tämä lakiesitys tarkoitettu surmaamaan pidätettyjä palestiinalaisia nopeammin ja vähemmän valvottuna, hän sanoi.

ISRAELIN läheinen liittolainen Yhdysvallat puolestaan sanoi, että maa kunnioittaa Israelin oikeutta säätää omia lakejaan.

- Yhdysvallat kunnioittaa Israelin itsemääräämisoikeutta ja oikeutta päättää omista laeistaan ​​ja rangaistuksistaan ​​terrorismista tuomituille henkilöille, Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja sanoi.

Hän lisäsi, että Yhdysvallat luottaa siihen, että Israel noudattaa kaikissa toimenpiteissä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita sekä asiaan kuuluvia takeita ja suojatoimia.

Uutista muokattu klo 8.47: Korjattu linkki Human Rights Watchin tiedotteeseen.