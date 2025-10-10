Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

10.10.2025 04:52

Israel: Hyväksymme Gazan panttivankisovun

Avustusrekkoja jonottaa jo Egyptin puolella valmiina siirtymään rajan yli Gazaan.

Israelin hallitus on hyväksynyt sopimuksen Gazassa olevien panttivankien vapauttamiseksi, kerrottiin Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanslian perjantain vastaisena yönä julkaisemassa tiedotteessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tiedotteen mukaan sopimus koskee sekä elossa olevia että kuolleita panttivankeja. Terroristijärjestö Hamas vangitsi 250 ihmistä kaksi vuotta sitten tekemässään iskussa eteläiseen Israeliin. Heistä hieman alle viidenkymmenen uskotaan olevan yhä Gazassa, osa vainajina.

Hamasin pääneuvottelija vuorostaan tiedotti torstaina illalla, että Hamas oli saanut Yhdysvalloilta ja neuvottelujen välittäjiltä vakuudet siitä, että Gazan sota on päättynyt.

Israelin hallituksen mukaan aselevon on määrä astua voimaan 24 tunnin kuluessa torstain kokouksista. Sopimuksen ehtojen mukaan Israelin joukkojen Gazassa on vetäydyttävä sovitulle linjalle.

YHDYSVALTAIN virkamiehet kertoivat perjantain vastaisena yönä Suomen aikaan, että Yhdysvaltain asevoimat aikoo lähettää 200 sotilasta Lähi-itään valvomaan Israelin ja Hamasin välistä mahdollista aselepoa.

Yhden virkamiehen mukaan tarkkailemiseen on tarkoitus osallistua lisäksi Egyptin, Qatarin, Turkin ja mahdollisesti myös Arabiemiraattien asevoimien edustajia.

Toinen virkamies tähdentää, ettei Yhdysvaltain joukkoja olla lähettämässä Gazaan. Uutiskanava NBC:n mukaan yhdysvaltalaisjoukkojen on tarkoitus pysyä Israelin puolella.

Gazalaislähteiden mukaan Israel on surmannut kahden viime vuoden aikana ainakin yli 67  000 ihmistä Gazassa. YK pitää lukuja luotettavina.

Israel alkoi moukaroida Gazaa sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat tehneet hyökkäyksen Israeliin vuoden 2023 lokakuun alussa. Israelilaisviranomaisten mukaan hyökkäyksessä sai surmansa yli 1  200 ihmistä.

