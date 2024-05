Israel iski Rafahiin – valmistelee maahyökkäystä

Israelin ilmaiskut Rafahiin ovat surmanneet ainakin viisi ihmistä, sanoi paikallinen sairaala varhain tiistaina. Lisäksi sairaalaan kerrotaan tuodun useita iskuissa loukkaantuneita. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan asuinrakennukset Rafahin itäosissa olivat myöhään maanantaina jatkuvan pommituksen kohteena, ja valtaosa ihmisistä oli alkanut paeta alueelta.

Israel on sanonut valmistelevansa ilmaiskuilla maaoperaatiota.

ÄÄRIJÄRJESTÖN Islamilaisen jihadin sotilaallinen siipi sanoi myöhään maanantaina taistelijoidensa ampuneen raketteja Gazasta kohti Israelin eteläosia. Raketti-iskut olivat vastaus Israelin ilmaiskuihin Gazassa.

Järjestö sanoi kohdistaneensa iskuja Sderotiin ja Nir Amiin sekä siirtokuntiin lähellä Gazan kaistaa. Israelin asevoimien mukaan ilmahälytykset ovat soineet yhteisöissä Gazan kaistan läheisyydessä.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoi maanantaina, ettei maahyökkäystä Rafahiin voida suvaita sen tuhoisien humanitaaristen seurausten vuoksi. Lisäksi hän arvioi Israelin mahdollisella hyökkäyksellä olevan horjuttavia vaikutuksia alueella.

Guterres peräänkuulutti Israelilta ja äärijärjestö Hamasilta entistä kovempia pyrkimyksiä, jotta osapuolten välille saataisiin aikaan aseleposopimus. Tilaisuutta aseleposopimukseen pääsemiseksi ei tule Guterresin mukaan hukata.

Äärijärjestö Hamas kertoi maanantaina hyväksyvänsä välittäjien tekemän aselepoehdotuksen Gazan taisteluiden päättämiseksi.

ISRAELILAISMEDIAN mukaan Israelin hallitus ei olisi hyväksymässä ehdotusta, kertoi muun muassa qatarilaismedia al-Jazeera. Maan sotakabinetti päätti kuitenkin lähettää delegaation tapaamaan välittäjiä. Lausunnossaan se kuitenkin sanoi, että Hamasin hyväksymä ehdotus on kaukana Israelin vaatimuksista.

Taistelut Gazassa ovat jatkuneet lähes seitsemän kuukauden ajan. Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut Gazassa yli 34 700 ihmistä, joista suurin osa on ollut naisia ja lapsia. YK:n mukaan yli 70 prosenttia Gazan asuinkäytössä olevista rakennuksista on tuhoutunut.

Al-Jazeera on saanut Hamasin hyväksymän sopimuksen nähtäväkseen. Al-Jazeeran mukaan ehdotus sisältäisi kolme vaihetta, joista kukin kestäisi kuusi viikkoa.

Aselepo alkaisi ensimmäisestä vaiheesta ja taisteluiden väliaikaisesta taukoamisesta. Tässä vaiheessa Israelin joukot myös vetäytyisivät itään, pois Gazan kaistan tiheämmin asutuilta alueilta ja kohti Israelin ja Gazan välistä rajaa. Ensimmäiseen vaiheeseen sisältyisi myös vankien vaihtoja.

Israelilaisjoukkojen vetäytyminen mahdollistaisi myös sen, että palestiinalaissiviilit voisivat alkaa palaamaan koteihinsa.

SOPIMUKSEN toisessa vaiheessa sotatoimet lopetettaisiin pysyvästi ja Israel vetäytyisi kokonaan Gazasta. Lisäksi toteutettaisiin toinen vankien vaihto. Kolmannessa vaiheessa vapautettaisiin loputkin Gazassa olevat panttivangit sekä Israelin puolella olevat palestiinalaisvangit. Tähän vaiheeseen sisältyisivät myös 3-5-vuotinen Gazan jälleenrakennussuunnitelma sekä Israelin ylläpitämän Gazan saarron loppuminen.

CNN:n haastatteleman Israelin asevoimien tiedottajan Daniel Hagarin mukaan Israel jatkaa operaatioitaan Gazassa riippumatta siitä, että Hamas on hyväksynyt aselepoehdotuksen. Heti illalla Israel teki lukuisia ilmaiskuja Rafahiin kansainvälisestä vastustuksesta huolimatta. Israel perusteli valmistelevansa iskuilla maaoperaatiota Rafahiin.

Tuhannet siviilit alkoivat maanantaina poistua Rafahin kaupungin itäosasta, johon Israel antoi evakuointikehotuksen, kertoi palestiinalaisten Punainen Puolikuu -järjestö loppuiltapäivästä. Israelin asevoimat kertoi viestipalvelu X:ssä ohjaavansa siviilejä laajennetulle humanitaariselle alueelle ja tiedottaneensa asiasta lentolehtisillä, tekstiviesteillä, puheluilla ja median välityksellä.

Israelin mukaan evakuoitavia ihmisiä on noin satatuhatta, mutta Punaisen Puolikuun mukaan määrä on yli kaksinkertainen.

Israelin on jo pitkään odotettu aloittavan laajan sotilasoperaation Rafahissa, jossa majailee Gazan muista osista sotaa paenneita siviilejä. Israelin aikeet ovat huolestuttaneet sekä avustusjärjestöjä että ulkovaltojen johtajia.

MAAILMAN terveysjärjestön WHO:n mukaan Rafahissa on tällä hetkellä noin 1,2 miljoonaa ihmistä, joista suurin osa on jättänyt kotinsa muualla Gazassa taisteluiden vuoksi.

Israelin tärkeä liittolainen Yhdysvallat on sanonut tarkastelevansa Hamasin vastausta mahdolliseen aselepoon liittyen.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden varoitti maanantaina Israelin pääministeriä Benjamin Netanjahua, ettei Israelin tulisi hyökätä Rafahiin. Huhtikuussa Biden oli sanonut Netanjahulle, että Rafahiin hyökkääminen olisi virhe.

Jordanian kuningas Abdullah pyysi maanantaina neuvotteluissa presidentti Bideniä puuttumaan Israelin aikeisiin Rafahissa, jotta voitaisiin välttää “uusi joukkomurha”.

YHDYSVALTAIN ulkoministeri Antony Blinken sanoi perjantaina, ettei Israel ole vielä esittänyt uskottavaa suunnitelmaa vaarassa olevien siviilien suojelemiseksi ja että ilman suunnitelmaa Yhdysvallat ei tue mittavaa sotilasoperaatiota Rafahiin.

Ulkoministeriön tiedottaja Matthew Miller sanoi niin ikään maanantaina, että Yhdysvallat ei ole vielä nähnyt humanitaarista suunnitelmaa, joka olisi uskottava ja toteuttamiskelpoinen.

- Uskomme, että sotilasoperaatio Rafahissa juuri nyt lisäisi dramaattisesti palestiinalaisten kärsimyksiä ja johtaisi siviilikuolemien lisääntymiseen, Miller sanoi toimittajille.