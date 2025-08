Israel lupaa päästää kauppiaita Gazaan – tiukoin ehdoin

Israel ilmoittaa avaavansa osittain yksityisen sektorin tavarakaupan Gazan kaistalle. Israelin puolustusministeriön alainen virasto ilmoittaa asiasta lausunnossaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lausunnon mukaan rajoitetulle määrälle paikallisia kauppiaita annetaan lupa tuoda alueelle hyödykkeitä, joihin kuuluvat peruselintarvikkeet, vauvanruoka, hedelmät, vihannekset ja hygieniatarvikkeet.

Israelilaisen viraston mukaan järjestelmään kuuluu tiukka turvallisuusselvitys ja valvottu maksujärjestelmä. Viraston mukaan tavoitteena olisi lisätä Gazan alueelle tulevan kauppatavaran määrää ja vähentää alueen riippuvuutta YK:n ja kansainvälisten järjestöjen jakamasta avusta.

Israel on viime aikoina saanut osakseen kasvavaa kritiikkiä. Israel on rajoittanut voimakkaasti humanitaarisen avun pääsyä Gazaan, ja ruokaturvallisuutta seuraavan IPC-järjestön mukaan Gaza on nälänhädän kynnyksellä.

ELINTARVIKKEIDEN ja päivittäistavaroiden hinnat ovat Gazassa nousseet huomattavasti sodan aikana.

New York Times -lehden laskelmien mukaan jauhojen hinnat ovat 30-kertaistuneet. Time-lehti kertoi keväällä, että kilo kalaa maksoi jo tuolloin yli 80 euroa ja kenno kananmunia liki 40 euroa.