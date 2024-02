Israel vie Suomea kuin pässiä narussa – UNRWA:n tuen keskeytys paljasti kansainvälisen yhteisön todelliset kasvot

Tammikuun lopulla maailmanpolitiikan päänäyttämöllä tapahtui jotakin poikkeuksellisen painavaa: Kansainvälinen tuomioistuin ICJ antoi välipäätöksensä tutkinnassa siitä, syyllistyykö Israel kansanmurhaan Gazassa. Meri Valkama

Varsinainen tutkinta kestää vuosia, mutta jo nyt tuomioistuin totesi Israelin rikkovan joukkotuhonnan ehkäisyä koskevaa yleissopimusta. Se myös määräsi Israelin tekemään kaikkensa estääkseen kansanmurhaan johtavat toimet Gazassa ja painotti humanitaarisen avun toimittamisen tärkeyttä.

Kansanmurhaepäily on valtava asia. Siksi moni uskalsi toivoa, että välipäätös avaisi maailman johtajien silmät. Hamasin lokakuisten terrori-iskujen jälkeen lukuisat valtiojohtajat ovat nimittäin hokeneet mantraa, jonka mukaan ”Israelilla on oikeus puolustaa itseään”. Tätä toistellaan, vaikka kymmenet tuhannet kuolleet siviilit osoittavat, ettei Israel ainoastaan puolusta itseään vaan rankaisee kaikkia gazalaisia kollektiivisesti.

Silmät eivät kuitenkaan avautuneet, sillä muutama tunti oikeuden päätöksen jälkeen Israel teki menestyksekkään silmänkääntötempun. Se syytti kahtatoista YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön UNRWA:n työntekijää osallisuudesta Hamasin terrori-iskuihin.

Hetkessä maailman katse kääntyi kansanmurhaepäilyistä Hamas-syytöksiin, eikä kulunut kauankaan, kun 17 maata oli keskeyttänyt UNRWA:lle maksamansa tuen, Suomi mukaan lukien.

UNRWA perustettiin vuonna 1949 turvaamaan palestiinalaispakolaisten elämänedellytykset vuoden 1948 nakban jälkeen. Nakba tarkoittaa katastrofia, joka seurasi Israelin vuoden 1948 itsenäisyyssotaa. Silloin 750 000 palestiinalaista pakeni ja karkotettiin Länsirannalle ja viereisiin arabimaihin. Gazassa 80 prosenttia väestöstä on pakolaisia tai heidän jälkeläisiään.

Gazalaisille UNRWA on elinehto – ainoa järjestö, joka on kyennyt tarjoamaan sodan keskellä eläville ihmisille esimerkiksi hätämajoitusta ja terveyspalveluja. Useat eri YK:n edustajat ovat painottaneet, että mikäli UNRWA:n toiminta loppuu, seuraukset gazalaisille ovat katastrofaaliset.

Kansainvälisen yhteisön kaksois­standardeista kertoo paljon, että kahdentoista työntekijän Hamas-epäilyt aiheuttavat suuremman reaktion kuin se tosiasia, että järjestön työntekijöitä on kuollut Israelin pommituksissa yli 150. Harva tuntuu kiinnittävän huomiota myöskään siihen, millä kaikilla tavoin UNRWA:a on jo aiemmin Israelissa mustamaalattu. Israel on tähdännyt UNRWA:n lakkauttamiseen jo vuosia, ja syyn voi kiteyttää vaikkapa näin: Ei UNRWA:a, ei pakolaisia. Ei pakolaisia, ei ongelmaa.

SUOMEN ulkopoliittinen johto on epäonnistunut karvaasti Gazan sodan äärellä. Israel vie Suomea kuin pässiä narussa, ja UNRWA:n tuen keskeyttäminen on siitä vain yksi esimerkki.

Sen kaiken keskellä selväksi on käynyt, että monelle meistä ”ei koskaan enää” tarkoittaakin ”ei koskaan enää ihmisille, jotka näyttävät meiltä”.

Naamiot on riisuttu, vain sodan kylmät kasvot nä­kyvät.