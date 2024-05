Israelin armeija ohjeistaa Rafahin itäosassa olevia siviilejä poistumaan – evakuoitavia noin 100 000

Israelin asevoimat on ohjeistanut Rafahin itäosassa Gazan kaistalla olevia siviilejä lähtemään pois. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asevoimat kertoo viestipalvelu X:ssä ohjaavansa siviilejä laajennetulle humanitaariselle alueelle ja tiedottaneensa asiasta lentolehtisillä, tekstiviesteillä, puheluilla ja medioiden välityksellä.

Asevoimien tiedottajan mukaan operaatio on väliaikainen ja mittaluokaltaan rajallinen. Evakuoitavia ihmisiä asevoimat arvioi olevan noin 100 000.

Israelin on jo pitkään odotettu aloittavan laajan sotilasoperaation Rafahissa, jossa majailee Gazan muista osista sotaa paenneita siviilejä. Maailman terveysjärjestön mukaan Rafahissa on tällä hetkellä noin 1,2 miljoonaa ihmistä, joista suurin osa on jättänyt kotinsa muualla Gazassa taisteluiden vuoksi.

ISRAELIN aikeet ovat huolestuttaneet sekä avustusjärjestöjä että ulkovaltojen johtajia. Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoi perjantaina, ettei Israel ole vielä esittänyt uskottavaa suunnitelmaa vaarassa olevien siviilien suojelemiseksi ja että ilman suunnitelmaa Yhdysvallat ei tue mittavaa sotilasoperaatiota Rafahiin.

Hyökättyään Gazaan äärijärjestö Hamasin viime lokakuisen iskun jälkeen Israel ohjeisti Gazan pohjoisosissa asuvia siirtymään niin kutsutuille turvavyöhykkeille Gazan eteläosissa. Myös Rafah kuuluu turvavyöhykkeeseen, mutta siitä huolimatta Israel on toistuvasti iskenyt sinne ilmasta.

Palestiinalaiset ovat jo pitkään sanoneet, ettei mikään paikka Gazassa ole turvallinen.

Israelin asevoimat toisti jälleen maanantaina, että sen joukot jatkavat Hamasin taistelijoiden etsimistä kaikkialta Gazasta niin kauan kunnes Hamasin ottamat panttivangit on saatu takaisin kotiin. Asevoimien tiedottajan mukaan evakuointi itäisestä Rafahista liittyy Israelin tavoitteeseen hajottaa Hamas, jonka raketti-iskussa lähellä Israelin ja Gazan välistä Kerem Shalomin ylityspaikkaa kuoli sunnuntaina kolme Israelin sotilasta ja haavoittui useita. Israelin asevoimien mukaan raketit laukaistiin Rafahin läheltä.

Hamasin aseellinen siipi ilmoitti tehneensä raketti-iskun. Sen seurauksena Israelin viranomaiset sulkivat rajanylityspaikat, jonka kautta on kulkenut avustuksia Gazaan.